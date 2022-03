National Lottery: Camelot sceglie la strada del contenzioso

Camelot ha deciso di contestare la decisione della Gambling Commission UK di affidare ad Allwyn la quarta licenza per la National Lottery.

L’unica mossa che resta da fare a Camelot UK èavviare un’istanza legale dell’Alta Corte contro la decisione della GC.

Come riportato questo fine settimana dal Daily Telegraph, lo storico operatore annuncerà le sue intenzioni di portare la Commissione in tribunale alla fine di questa settimana, accusandola di aver “infranto la legge” quando ha assegnato la licenza all’operatore ceco. L’affermazione di Camelot è radicata nelle accuse secondo cui l’UKGC “ha cambiato le regole” della competizione dopo essere arrivato primo in un sistema di punteggio che valuta le offerte.

L’UKGC originariamente aveva inserito un fattore di rischio del 15% nella valutazione delle offerte, tuttavia, secondo Camelot, tale elemento è stato rimosso dal processo. Con il sostanziale impegno di Allwyn per le buone cause che presumibilmente non viene esaminato, Camelot sta cercando di ribaltare la decisione. Annunciando l’offerta vittoriosa di Allwyn, l’UKGC ha affermato che il processo era una competizione “equa, aperta e solida” e che l’offerta dell’operatore ceco è stata aggiudicata in base al merito.

L’autorità di regolamentazione ha dichiarato: “Allwyn si è impegnata a investire nella lotteria nazionale che dovrebbe fornire crescita e innovazione attraverso i prodotti e i canali della lotteria nazionale, con conseguente aumento dei contributi in buone cause, fatte salve la protezione dei partecipanti e la correttezza”.

Nel 2000, la Virgin di Richard Branson in una precedente gara per la lotteria, era stata annunciata come la ricorrente preferita prima che un ricorso di Camelot vedesse l’azienda di proprietà dell’Ontario mantenere la licenza. La sfida legale di Camelot arriva anche nel mezzo dell’esame accurato del miliardario ceco Karel Komárek, fondatore di Allwyn, e dei suoi precedenti legami con il fornitore di energia statale russo Gazprom.

PressGiochi