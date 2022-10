National Lottery. Allwyn nomina due nuovi direttori

Allwyn UK ​​ha confermato le nomine di Sharon Doherty e Victoria McKenzie-Gould come Amministratori non esecutivi, a seguito dell’assegnazione formale della quarta licenza della National Lottery. L’operatore multinazionale della lotteria

L’operatore multinazionale della lotteria ha ricevuto ufficialmente la licenza all’inizio di questo mese dopo che gli attuali incumbent Camelot hanno ritirato il ricorso legale contro la decisione della UK Gambling Commission (UKGC).

Allwyn ha ora deciso di coinvolgere due leader esperti che aiuteranno l’attuazione di questo piano. Doherty attualmente lavora come Chief People and Places Officer presso Lloyds Banking Group e porterà “una significativa esperienza esecutiva con una forza lavoro ampia e diversificata nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni e dell’aviazione”.

Doherty lavorerà a stretto contatto con il Chief People Officer e il Chief Social Value Officer di Allwyn. Commentando la sua nomina, Doherty ha dichiarato: “Sono onorata di prestare la mia esperienza nell’implementazione di programmi digitali trasformativi a un’organizzazione grande e importante come la Lotteria Nazionale. Credo che ci sia così tanto potenziale per creare una lotteria nazionale più grande, migliore, più sicura e più attraente abbracciando il potere del digitale”.

Nel frattempo, McKenzie-Gould, che attualmente lavora come Direttore Affari Societari presso Marks & Spencer, porterà “una lunga esperienza di lavoro in ambienti di stakeholder complessi”. In precedenza ha ricoperto il ruolo di consigliere speciale del primo ministro Tony Blair e da allora ha lavorato in ruoli di leadership negli affari aziendali in marchi di alto profilo rivolti ai consumatori in fase di cambiamento significativo, come Tesco. McKenzie-Gould lavorerà a stretto contatto con il Chief Compliance, Risk and Security Officer e Corporate Affairs Director di Allwyn, aiutando l’azienda ad affrontare le sfide di una transizione graduale delle operazioni, assicurandosi che continui a soddisfare tutte le sue responsabilità normative, di protezione del giocatore e di etica.

