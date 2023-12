Natale in anticipo a Campobasso: vinto con 1€ il jackpot da oltre 83.000€ sulla slot Divine Fortune di Starcasinò

Una storia straordinaria ha acceso i riflettori sulla città di Campobasso, dove Riccardo ha conquistato un jackpot da capogiro su StarCasinò. Il 15 dicembre 2023 resterà impresso nella memoria del giocatore molisano, che con la piccolissima puntata da 1€ sulla slot Divine Fortune ha fatto registrare una vincita incredibile di 83.790,79€.

Riccardo, intervistato da StarCasinò per conoscere da vicino la sua incredibile esperienza di gioco online e le emozioni che ha provato durante e dopo questa straordinaria vittoria, ha così raccontato la sua prima big win: “Non avevo mai sperimentato una vincita così significativa giocando online, il massimo che avevo vinto in passato era 7.000€. Non ci potevo credere! Persino il giorno successivo faticavo a realizzare che la vincita fosse reale. Ho deciso di cercare online per verificare se anche altri utenti avessero vissuto una esperienza simile e solo allora ho iniziato a credere che fosse tutto vero”.

Riccardo ha poi condiviso i suoi progetti futuri per festeggiare questa inaspettata vincita: “Mi piace viaggiare e sicuramente pianificherò qualcosa. Ho il desiderio di tornare in America e visitare Amsterdam”. La scelta di giocare sul casinò online di Betsson Group è stata unica: “In passato giocavo su altre piattaforme, ma ora gioco esclusivamente su StarCasinò. Il loro sito è diventato il mio preferito”. Poi ha aggiunto scherzosamente: “per me è la fine del mondo”. Infatti, Riccardo ha elogiato l’assistenza clienti di StarCasinò definendola “spettacolare”, sottolineando la prontezza nelle risposte sia via e-mail che in live chat. Ha inoltre espresso la sua soddisfazione per la vasta selezione di provider di gioco e la continua introduzione e ricerca di nuovi titoli. La passione di Riccardo per il gioco si fa ancora più palpabile quando parla delle sue preferenze: a parte la slot Divine Fortune, ha dichiarato che la sua preferita in assoluto è Esqueleto Explosivo 2.

Ma come è arrivato Riccardo su StarCasinò? Tutto è iniziato dopo aver letto le recensioni positive online. In conclusione, ha poi affermato: “Sono felice di aver scelto StarCasinò e non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserverà in futuro questa piattaforma”. Questa vincita eccezionale non solo ha portato gioia a Riccardo, ma ha anche scaldato i cuori della comunità di Campobasso, dimostrando che il destino può sorridere quando meno se lo si aspetta.

