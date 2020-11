Quest’anno, più di sempre, Natale sarà un momento per dedicarci ai valori importanti, la famiglia, gli affetti, le persone a cui vogliamo bene.

E in questa occasione SuperEnalotto potrà essere al nostro fianco, per regalare un sorriso in un momento particolare che ci incoraggi a guardare al futuro con ottimismo. È in arrivo infatti l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100×100” che, nel concorso n. 134 di sabato 19 dicembre 2020, assegnerà 100 premi garantiti da 100 mila euro ciascuno.

100 premi certi che si aggiungono alla possibilità di vincere il Jackpot milionario: due buone ragioni per provare a sognare, almeno a Natale.

Sarà possibile partecipare all’estrazione speciale già da domenica 15 novembre 2020.

Per partecipare a “Natale 100×100”, dal 15 novembre e fino al 19 dicembre, basterà acquistare una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n. 134 del 19 dicembre. In questo modo si potrà partecipare all’estrazione straordinaria dei 100 superpremi garantiti da 100 mila euro ciascuno.

Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, infatti, verrà assegnato un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere all’estrazione speciale.

I consumatori troveranno in tutti i Punti di Vendita Sisal d’Italia tanti strumenti di gioco dedicati all’iniziativa e studiati appositamente per l’occasione: dalle giocate Quick Pick ai Sistemi di Bacheca personalizzati tramite nomi a tema, studiati per coprire tutte le modalità di gioco e le fasce di prezzo più richieste e apprezzate.

Tra gli strumenti di gioco dedicati all’iniziativa, saranno disponibili anche le schedine precompilate, in due differenti tagli:

– scheda da 1,50€, che dà diritto a 1 combinazione SuperEnalotto con SuperStar

– scheda da 3€, che dà diritto a 2 combinazioni SuperEnalotto con SuperStar

Potranno partecipare all’iniziativa anche coloro che preferiscono giocare online o da mobile.

Grazie a “Natale 100×100” saranno tante le persone che la notte del 19 dicembre potranno ritrovare un pizzico di serenità, la stessa che SuperEnalotto regala da sempre a tanti italiani!

