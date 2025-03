Nasce Tipster Farm: la prima Academy per Talenti del Betting in esclusiva partnership con Quigioco

Il mondo del gaming fa un passo avanti con la nascita di Tipster Farm, il primo hub dedicato alla crescita e alla professionalizzazione dei talenti nel settore delle scommesse sportive e oltre. Un progetto innovativo che si propone di formare una nuova generazione di Tipster attraverso un percorso strutturato, che combina competenze tecniche, strategiche e digitali. L’intento è quello di assicurare elevati standard di qualità e trasparenza in un settore in costante trasformazione, con un’attenzione particolare alla promozione del Gioco Responsabile, all’interno di un quadro normativo definito e rigorosamente controllato.

A confermare la solidità e la visione innovativa di Tipster Farm, Quigioco, brand del concessionario HBG Online Gaming, ha scelto di siglare un’importante partnership esclusiva con l’obiettivo di professionalizzare un segmento del mercato online in forte espansione e mettendo a disposizione consigli e strumenti per giocare responsabilmente.

Un nuovo modello di sviluppo per il betting sportivo

Tipster Farm trasforma la figura del Tipster da appassionato a professionista certificato, in grado di operare con metodo, responsabilità e trasparenza in un ambiente sempre più normato e orientato alle esigenze dei propri follower. Grazie a un programma di formazione intensivo, i partecipanti avranno accesso a corsi specializzati in Betting Analysis, Risk Management, Industry Regulation, Digital Content Creation e Community Management.

La struttura includerà anche una Content House all’avanguardia al centro di Milano, dotata di spazi dedicati alla produzione Video, Podcast e molto altro ancora con l’aiuto di tutor professionisti per garantire un supporto operativo quotidiano.

La visione di Quigioco

“La partnership con Tipster Farm rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di innovazione e responsabilità nel settore delle scommesse – ha dichiarato Dante Cataldi, Sales Online Manager di Quigioco. “Per il Gruppo NOVOMATIC Italia e il nostro concessionario, è fondamentale sostenere progetti innovativi e di qualità con partner qualificati e seri che condividono i nostri stessi valori in termini di qualità, etica e trasparenza. Siamo convinti del valore di questo progetto e del suo enorme potenziale per il futuro”.

Opportunità per aspiranti Tipster

Tramite un attento processo di selezione, i candidati più qualificati avranno accesso a un esclusivo percorso formativo, che offrirà reali opportunità di crescita e una struttura di monetizzazione ben definita. L’obiettivo principale è chiaro: formare, informare e tutelare i giocatori, contribuendo a rendere il mondo del gioco un’esperienza di puro svago e divertimento.

PressGiochi