Nasce ‘Menorah – The Game’, il primo videogioco sulla presenza ebraica a Roma

Nasce il primo videogioco che racconta la storia della presenza ebraica a Roma. Menorah – The Game è una caccia al tesoro virtuale che vede protagonisti due giovani ricercatori, Anna e Gavriel, in cui il giocatore verrà coinvolto nella storia e nella tradizione dell’ebraismo.

Il gioco è una produzione della società ‘Golem Multimedia’, dello storico Shulim Vogelmann, che illustrerà la parte di ricostruzione storica, e dal giornalista David Parenzo, che condurrà l’evento. Presentata nel corso dell’evento, l’App è stata sviluppata in collaborazione con l’associazione TuoMuseo e con il sostegno di ADMIRAL Gaming Network (AGM). L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Museo Ebraico per Roma, è una componente del ‘Progetto edutainment’, che intende ripercorrere la storia ebraica attraverso il gioco, scoprendo antiche tradizioni, simboli e significati che si ritrovano nel percorso del Museo di Roma.

PressGiochi