Nasce la nuova App SisalFunClub

Una App di gioco “for fun” dedicata a chi è appassionato di calcio ma non solo, ama le sfide, è curioso e vuole divertirsi quando e dove vuole in momenti di svago davvero unici Disponibile su Apple Store e Play Store a partire dal 7 marzo 2023

Sisal apre le porte a un nuovo mercato grazie all’introduzione dell’App SisalFunClub, un avvincente mondo da mobile dedicato al “gaming for fun”. La proposta di Sisal si inserisce all’interno di un percorso di innovazione per offrire ai propri clienti, ma non solo, una nuova proposta d’intrattenimento, dove il gioco è davvero un passatempo casual e quotidiano.

L’App SisalFunClub, disponibile su Apple Store e Play Store a partire dal 7 marzo 2023 , è un gioco distintivo e appassionante, appartenente al mondo mobile casual gaming. Focalizzato sull’intrattenimento puro e senza vincite in denaro, associato a una dinamica concorsuale, sposa in pieno i valori centrali di Sisal: responsabilità e divertimento.

Ispirata all’universo calcistico, l’App SisalFunClub consentirà al giocatore di costruire il proprio mondo virtuale e di collezionare i veri giocatori del campionato italiano di Calcio. Un’esperienza nuova, profonda e coinvolgente, per un pubblico eterogeneo che cerca una fonte di svago che faccia leva anche sulla propria passione calcistica.

Sfide, missioni, monete, gemme, saranno gli elementi che concorreranno alla costruzione della propria mappa e del proprio stadio, e la possibilità di acquisti in App contribuirà al raggiungimento dei propri obiettivi. Ogni utente potrà inoltre vivere, progredendo nel gioco, l’emozione di confrontare il proprio punteggio con gli altri giocatori nella speciale classifica prevista.

Perfetta per gli appassionati di calcio e di sport, ma non solo. Sulla App SisalFunClub, l’utente potrà mettersi alla prova con quiz di cultura generale, cinema, tv e geografia. E ancora con diversi minigiochi che aumentano in numero e varietà al crescere del livello.

Di grande appeal anche il concorso – dal 7 marzo al 18 luglio 2023 – con un ricco montepremi (oltre 220.000 euro) che agisce su 3 sistemi premianti. Dagli Instant Win che permettono all’utente di vincere un premio immediato all’interno dell’App, all’estrazione finale, con in palio una Nuova BMW iX1, il primo SUV Compatto completamente elettrico, iPhone 14 Pro 128GB, MacBook Pro 14’’ SSD 512GB, iPad 10,9” Wi-Fi 64GB e tantissimi Buoni Regalo Amazon.it*. Per finire, saranno ben 1.000 i premiati nella classifica finale, ciascuno con un Buono Regalo Amazon.it*, a riconoscimento dell’abilità, della costanza e della strategia dimostrate dai giocatori.

“Sono molto orgoglioso del lancio della nuova App SisalFunClub – ha dichiarato Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal. – Un progetto che si inserisce nel piano strategico di innovazione e della responsabilità. Grazie a questo progetto, Sisal entra con forza nel mercato mobile casual gaming, lanciando una nuova linea di business basata sui concetti di in-app purchase e pubblicità su richiesta. La nuova App SisalFunClub è frutto del lavoro di un team interfunzionale che ha lavorato alla realizzazione di un prodotto “for fun” di forte appeal sia dal punto di vista tecnologico che della user experience. Sono certo che, nel contesto competitivo del gaming, questo nuovo gioco verrà apprezzato dai nostri utenti attuali oltre a coinvolgere un ampio pubblico. Ancora una volta, conclude Tiso, con l’introduzione di questa App focalizzata nell’ambito del mobile casual gaming, Sisal conferma la sua leadership con un’offerta d’intrattenimento e un’esperienza di gioco davvero entusiasmante e varia, in grado di offrire esperienze di alto livello all’insegna della tutela del consumatore e della responsabilità sociale”.

Concorso a premi “SFC Stagione 23” valido dal 7 marzo 2023 al 18 luglio 2023. ​

Montepremi 220.909,08 EURO – Regolamento su sisalfunclub.it

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

PressGiochi