Napoli-Torino, Conte cerca la vetta solitaria. I pronostici di Netwin

Napoli può sognare: la squadra di Conte è prima in classifica insieme all’Inter dopo il trentatreesimo turno e il successo con il Monza firmato da McTominay, unito al ko dei nerazzurri a Bologna al 94’. Adesso, le due squadre sono appaiate in vetta alla classifica con 71 punti, ma il calendario di Inzaghi è molto più folto e complicato di quello dei campani, che tornano al Maradona ospitando il Torino di Vanoli, reduce dal recupero con l’Udinese del 23 aprile, match rinviato a causa della scomparsa di Papa Francesco. La squadra granata avrà dunque due giorni in meno per recuperare in vista della partita in casa del Napoli, giocando praticamente ogni quattro giorni come gli è capitato solo a inizio stagione con in mezzo i turni di Coppa Italia.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

L’entusiasmo a Napoli è incontenibile. Il gol al 94’ di Orsolini ha permesso l’aggancio. A oggi, le squadre disputerebbero uno spareggio in casa della squadra con la maggiore differenza reti visto il doppio 1-1 nel confronto diretto. Dunque, a San Siro. Ma l’Inter affronterà Roma, Lazio e Como e per questo ha un calendario più difficile degli azzurri, che ospiteranno squadre della parte destra della classifica a eccezione, però, proprio del Torino, squadra comunque solida e che non si presenterà al Maradona completamente in gita. Ci sarà però da considerare il minor tempo a disposizione per recuperare dalla sfida dell’Olimpico Grande Torino contro l’Udinese.

IL PUNTO SUL NAPOLI

Un calendario più facile e la mancanza di impegni infrasettimanali sono il grande punto di forza del Napoli, che oltretutto scenderà in campo già consapevole del risultato dell’Inter con la Roma, visto che a San Siro si gioca sabato e al Maradona domenica. Sarà un match per sorpassare Inzaghi? O per tenere il passo? Per questo bisognerà attendere le 22:40 circa del 26, ma Conte vorrà vincere a prescindere dal risultato che arriverà dal Meazza. La Champions è ormai in tasca, manca solo la conferma matematica. Poi, si potrà iniziare davvero a coltivare il grande sogno, quello del quarto Scudetto e del secondo in tre anni.

IL PUNTO SUL TORINO

Il Torino ha ormai ottenuto la salvezza, ma c’è da dire che il rendimento dei granata non è il migliore della stagione. Nelle ultime cinque partite ha vinto soltanto una volta ed è la seconda squadra che ha pareggiato di più (13, “meglio” solo la Juve) in questo campionato. Resta comunque una squadra tosta da affrontare visto che subisce meno rispetto a tante altre squadre: 37 reti incassate in 32 partite. Dopo lo scontro diretto con l’Udinese si saprà di più, e probabilmente ci sarà da fare la conta per quanto riguarda eventuali squalificati/diffidati e ci sarà da gestire le energie.

PROBABILI FORMAZIONI

Conte deve valutare Neres e Buongiorno, oltre a Juan Jesus: il grande ex sembra l’unico in grado di poter recuperare, altrimenti insieme a Rrahmani ci sarà ancora Rafa Marin. Anguissa torna dal 1’ dopo la titolarità di Gilmour in Brianza.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola.

Torino (4-4-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina, Biraghi; Gineitis, Ricci, Casadei, Karamoh; Adams, Elmas.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per il match del Maradona non si può non dare per favorito il Napoli, ma attenzione alla solidità del Torino. I tipster di Netwin credono che non sarà una partita con tanti gol, spazio dunque all’ Under 2.5 quotato a 1.77. Da associare, all’1 quotato a 1.46, essendo Conte intenzionato a sfruttare al meglio il turno interno.

PressGiochi