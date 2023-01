Napoli sempre favorito per il titolo ma Milan, Inter e Juve si avvicinano

La Serie A ha ripreso la sua marcia e le sorprese non sono mancate. Il Napoli capolista, e imbattuto, ha visto interrompere la sua marcia inarrestabile a San Siro contro l’Inter che si è rifatta prepotentemente sotto nella lotta per lo scudetto. La formazione di Spalletti, nonostante lo stop, rimane però la grande favorita per il titolo forte dei cinque punti di vantaggio sul Milan secondo della classe. Gli esperti Sisal, infatti, vedono gli azzurri centrare il terzo titolo della loro storia a 1,70.

Lo stop del Napoli ha rilanciato le ambizioni di Milan e Inter che ora credono nella rimonta apparsa, prima della pausa del campionato, quasi impossibile. I rossoneri hanno espugnato l’Arechi con una prova di forza trascinati da un Leao straripanti; i nerazzurri, grazie al gol dell’eterno Dzeko, hanno dato una spallata e lanciato un messaggio a tutte le concorrenti per lo scudetto. Il tricolore per una tra Milan e Inter si gioca a 6,00. Non molla il colpo neanche la Juventus, lontana sette punti dalla vetta, che vincendo in pieno recupero con la Cremonese ha centrato la settima vittoria consecutiva peraltro senza subire reti. Il titolo numero 37 per la Juventus è offerto a 7,50.

Se la lotta al titolo di Campione d’Italia si infiamma, altrettanto può dirsi per lo scettro di capocannoniere della Serie A. Victor Osimhen è rimasto a secco contro l’Inter ma, per gli esperti Sisal, resta davanti a tutti per centrare il prestigioso trofeo vista la quota di 3,00. Ma il numero 9 del Napoli dovrà guardarsi da chi quel premio lo ha già vinto quattro volte e non ne vuole sapere di mollare la corona. Ciro Immobile è ripartito subito timbrando il cartellino sebbene il suo gol non abbia evitato la sconfitta della Lazio. Il capitano biancoceleste vuole raggiungere Gunnar Nordhal nella classifica All Time della Serie A: il Pompierone svedese è infatti l’unico giocatore ad aver vinto il titolo dei bomber per 5 volte. L’impresa di Immobile è data a 4,00. Lautaro Martinez completa il podio dei favoriti a 7,50 mentre sono decisamente lontani Dusan Vlahovic, Rafa Leao e Marko Arnautovic: il trionfo di uno dei tre pagherebbe 12 volte la posta.

PressGiochi