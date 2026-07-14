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Napoli: scoperti sei apparecchi da gioco irregolari, sanzioni per 66 mila euro

La Polizia di Stato ha presentato una denuncia nei confronti di un 49enne di Napoli per truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica e mancata esposizione della Tabella dei

14 Luglio 2026

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La Polizia di Stato ha presentato una denuncia nei confronti di un 49enne di Napoli per truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica e mancata esposizione della Tabella dei Giochi Proibiti.

In collaborazione con i funzionari di ADM, le forze dell’ordine hanno effettuato dei controlli in un esercizio commerciale a Napoli nel quartiere di Fuorigrotta – di cui il 49enne era socio – ed hanno accertato la presenza di sei apparecchi da gioco privi di autorizzazione e non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Gli apparecchi sono stati posti sotto sequestro e il socio dell’esercizio commerciale ha ricevuto una sanzione per 66.000 euro.

 

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