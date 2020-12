Napoli. Scoperta sala slot abusiva

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, hanno seguito due persone che entravano in un locale con fare sospetto. Una volta entrati hanno trovato 6 persone, prive di mascherina e incuranti del distanziamento sociale. Inoltre, gli agenti hanno sequestrato 2 slot machine abusive e 60 euro. Il gestore dell’attività è stato denunciato per esercizio del gioco d’azzardo, ricettazione e furto di energia elettrica, poiché il contatore elettrico era allacciato abusivamente alla rete pubblica. Le altre sei persone trovate all’interno del locale sono state sanzionate per inottemperanza alle misure anti COVID-19.

PressGiochi