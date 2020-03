Napoli: scoperta sala giochi clandestina

La denuncia alla polizia della moglie di un giocatore incallito ha portato alla scoperta di una sala giochi illegale nella zona del Borgo di Sant’Antonio Abate di Napoli.

Immediato l’intervento degli agenti del commissariato Vicaria-Mercato che, con uno stratagemma adottato durante un servizio “anti aggregazione” hanno scoperto il locale: una specie di garage, in cui si riunivano diversi giocatori, anche in violazione delle disposizioni emesse dal Governo per contenere l’epidemia di Covid-19.

Un uomo, di 46 anni, con precedenti per reati connessi al gioco d’azzardo, che secondo la Polizia gestiva la sala giochi illegale, è stato denunciato per esercizio di gioco d’azzardo e possesso di una decina di videopoker. La Polizia ha anche contestato la violazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emesso lo scorso 9 marzo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Locale e slot sono state sequestrate.

PressGiochi