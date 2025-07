Napoli: nove misure cautelari per scommesse illegali e camorra

Un’operazione condotta all’alba dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato all’esecuzione di nove misure cautelari, nell’ambito di un’inchiesta su un sistema illecito di raccolta scommesse e gioco d’azzardo riconducibile al clan dei Casalesi. I soggetti coinvolti sono gravemente indiziati di associazione per delinquere, esercizio abusivo di attività di giochi e scommesse, e trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare l’organizzazione camorristica.

Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe gestito un vasto circuito illecito di scommesse online e gioco d’azzardo, con ramificazioni sul territorio e stretti legami con ambienti criminali riconducibili alla storica consorteria dei Casalesi.

L’inchiesta si inserisce in un più ampio quadro investigativo mirato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico, con particolare attenzione alle attività solo apparentemente lecite, spesso strumentalizzate per il riciclaggio di denaro e il rafforzamento del controllo mafioso sul territorio.

Le indagini hanno consentito di accertare l’esistenza di un gruppo specializzato nella raccolta abusiva di scommesse per conto del clan, attraverso l’installazione, in diversi esercizi dell’agro aversano, di videopoker e slot machine non collegati alla rete ADM e l’organizzazione di scommesse clandestine su piattaforme online non autorizzate.

A capo del sodalizio criminale c’era un esponente di vertice del clan Casalesi, fazione Russo-Schiavone, già condannato in via definitiva per camorra. Rientrato a Casal di Principe nel 2021 dopo un periodo di libertà vigilata nel Lazio, avrebbe ricostituito una cellula attiva dell’organizzazione, riallacciando contatti con affiliati e pregiudicati e riprendendo il controllo del flusso economico del clan.

Il gruppo aveva esteso la propria rete attraverso l’uso di prestanome e attività commerciali, dove installava apparecchi non registrati, e gestiva scommesse parallele tramite siti web e conti intestati a terzi, in alcuni casi avvalendosi anche di agenzie autorizzate che ricevevano percentuali sulle giocate illegali.

Per sei indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per due gli arresti domiciliari e per un altro il divieto di dimora nelle province di Napoli e Caserta.

PressGiochi