Napoli-Inter big match di un weekend cruciale di Serie A: con la promo quote da star, su StarCasinò Bet il gol dei nerazzurri è quotato a 6,00

Conclusa la settimana di coppe europee, con grandi soddisfazioni per buona parte delle squadre italiane impegnate nelle tre competizioni, già stasera torna in campo la Serie A per la trentaseiesima giornata di campionato. I riflettori saranno tutti puntati sul big match in programma per domenica pomeriggio: Napoli e Inter saranno in campo per uno scontro diretto che vale, per i nerazzurri, la qualificazione alla prossima Champions League. Vista l’importanza della gara, StarCasinò Bet ha studiato una special promo: è attiva Quote da Star, grazie alla quale è possibile puntare il gol dell’Inter contro il Napoli con la quota maggiorata a 6,00. Questa imperdibile promozione è riservata a tutti i giocatori che effettuano la loro prima scommessa in assoluto su StarCasinò Bet entro le 18:00 di domenica 21 maggio 2023 e sarà valida solo con una puntata di almeno 5€ sulla marcatura dei nerazzurri.

Domenica alle ore 18:00 lo stadio Diego Armando Maradona si illumina per la partita clou del turno di campionato: Napoli e Inter si daranno battaglia sul rettangolo verde. I partenopei sono la squadra di Serie A che in questa stagione ha vinto più incontri contro le avversarie che occupano le prime sette posizioni in classifica: ben 8 su 11. Gli uomini di Inzaghi arrivano alla gara con un ottimo stato di forma: oltre alla conquista della finale di Champions League, i nerazzurri hanno trovato il successo in tutte le ultime cinque partite di campionato, con un punteggio totale aggregato di 18-3. La vittoria dell’Inter è quotata a 2,55, quella del Napoli a 2,80, mentre il pareggio è fissato a 3,30.

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 19 maggio:

2,25 SASSUOLO CALCIO, 3,65 pareggio, 3,10 AC MONZA

Sabato 20 maggio:

2,80 CREMONESE, 3,35 pareggio, 2,60 BOLOGNA FC

1,62 ATALANTA, 4,10 pareggio, 5,70 HELLAS VERONA

1,21 MILAN, 6,90 pareggio, 14,00 SAMPDORIA

Domenica 21 maggio:

2,25 LECCE, 3,15 pareggio, 3,45 SPEZIA CALCIO

2,03 TORINO, 3,40 pareggio, 4,10 FIORENTINA

2,80 NAPOLI, 3,30 pareggio, 2,55 INTER

3,60 UDINESE, 3,45 pareggio, 2,07 LAZIO

Lunedì 22 maggio:

1,50 ROMA, 4,25 pareggio, 6,70 US SALERNITANA

5,00 EMPOLI FC, 3,75 pareggio, 1,70 JUVENTUS

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

