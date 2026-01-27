Napoli – Chelsea, ultima spiaggia per gli azzurri: inglesi favoriti a 2,25

Serata da dentro o fuori per il Napoli che ospita al Maradona il Chelsea per l’ottava e ultima partita della fase campionato di Champions League. La sfida vale la permanenza nella competizione della squadra di Conte che, proprio contro il suo passato, ha l’obbligo di vincere per entrare almeno ai playoff del torneo. Per gli esperti di Sisal, gli azzurri non partono favoriti: il Chelsea si presenta al match all’ottavo posto e con l’obiettivo di centrare l’accesso diretto agli ottavi di finale ed è avanti a 2,25, il successo dei partenopei sale a 3,10, il pareggio è a 3,50. Napoli sempre in emergenza, pochi cambi dunque per Conte che davanti si affida a Hojlund, in gol a 3,25, con McTominay altro forte candidato, a 4,00. Chance per Lukaku che, dopo il rientro con la Juventus, potrebbe giocare qualche minuto in più: per lui un gol o assist sono a 2,25. Nei Blues, occhio a Joao Pedro, a 3,00, e a Estevao, miglior marcatore con tre reti, a 4,00.

Ultima chance per l’Inter di evitare i playoff, i nerazzurri infatti, nonostante tre sconfitte consecutive, vincendo in Germania con il Borussia Dortmund hanno ancora la possibilità di entrare tra le prime otto. Impegno non facile al Signal Iduna Park, gli esperti Sisal vedono una gara incerta ma danno fiducia agli uomini di Chivu, di poco avanti a 2,40 contro il 2,90 dei padroni di casa e il pareggio a 3,50. Ben 19 gol fatti ma 15 subìti, in Champions i tedeschi garantiscono spettacolo ma rischiano molto in difesa: ecco perché prevale la possibilità che entrambe vadano a segno, a 1,52, e l’Over 2,50 a 1,65. L’attacco tedesco è affidato a Guirassy, primo indiziato al gol a 2,50, ma l’Inter deve fare attenzione anche a Adeyemi, forte nelle ripartenze e marcatore a 4,50. Tra i nerazzurri, come sempre spicca Lautaro Martinez, il cui quinto gol nella competizione è a 2,50.

Una Juventus già qualificata alla seconda fase, ma con la possibilità di entrare ancora nelle prime 8, va a Montecarlo per affrontare il Monaco che ha solo 3 punti in meno. I bianconeri arrivano da 3 vittorie di fila nella competizione e sono favoriti per centrare la quarta, a 2,10, sale a 3,50 il successo dei monegaschi, il pareggio è a 3,40. Nonostante l’ultima sconfitta casalinga con l’Athletic Bilbao abbia complicato i piani dell’Atalanta, per la Dea l’obiettivo ottavi è alla portata. I nerazzurri devono vincere contro l’Union Saint-Gilloise e hanno ottime chance con il successo a 2,25 contro il 3,10 dei padroni di casa e il 3,50 per il pareggio.

