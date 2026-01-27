Newsletter

27 Gennaio 2026 - 21:25

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Napoli – Chelsea, ultima spiaggia per gli azzurri: inglesi favoriti a 2,25

L’Inter con il Borussia Dortmund per evitare i playoff, nerazzurri a 2,40

27 Gennaio 2026

Share the post "Napoli – Chelsea, ultima spiaggia per gli azzurri: inglesi favoriti a 2,25"

Stampa pagina

Serata da dentro o fuori per il Napoli che ospita al Maradona il Chelsea per l’ottava e ultima partita della fase campionato di Champions League. La sfida vale la permanenza nella competizione della squadra di Conte che, proprio contro il suo passato, ha l’obbligo di vincere per entrare almeno ai playoff del torneo. Per gli esperti di Sisal, gli azzurri non partono favoriti: il Chelsea si presenta al match all’ottavo posto e con l’obiettivo di centrare l’accesso diretto agli ottavi di finale ed è avanti a 2,25, il successo dei partenopei sale a 3,10, il pareggio è a 3,50. Napoli sempre in emergenza, pochi cambi dunque per Conte che davanti si affida a Hojlund, in gol a 3,25, con McTominay altro forte candidato, a 4,00. Chance per Lukaku che, dopo il rientro con la Juventus, potrebbe giocare qualche minuto in più: per lui un gol o assist sono a 2,25. Nei Blues, occhio a Joao Pedro, a 3,00, e a Estevao, miglior marcatore con tre reti, a 4,00.

Ultima chance per l’Inter di evitare i playoff, i nerazzurri infatti, nonostante tre sconfitte consecutive, vincendo in Germania con il Borussia Dortmund hanno ancora la possibilità di entrare tra le prime otto. Impegno non facile al Signal Iduna Park, gli esperti Sisal vedono una gara incerta ma danno fiducia agli uomini di Chivu, di poco avanti a 2,40 contro il 2,90 dei padroni di casa e il pareggio a 3,50. Ben 19 gol fatti ma 15 subìti, in Champions i tedeschi garantiscono spettacolo ma rischiano molto in difesa: ecco perché prevale la possibilità che entrambe vadano a segno, a 1,52, e l’Over 2,50 a 1,65. L’attacco tedesco è affidato a Guirassy, primo indiziato al gol a 2,50, ma l’Inter deve fare attenzione anche a Adeyemi, forte nelle ripartenze e marcatore a 4,50. Tra i nerazzurri, come sempre spicca Lautaro Martinez, il cui quinto gol nella competizione è a 2,50.

Una Juventus già qualificata alla seconda fase, ma con la possibilità di entrare ancora nelle prime 8, va a Montecarlo per affrontare il Monaco che ha solo 3 punti in meno. I bianconeri arrivano da 3 vittorie di fila nella competizione e sono favoriti per centrare la quarta, a 2,10, sale a 3,50 il successo dei monegaschi, il pareggio è a 3,40. Nonostante l’ultima sconfitta casalinga con l’Athletic Bilbao abbia complicato i piani dell’Atalanta, per la Dea l’obiettivo ottavi è alla portata. I nerazzurri devono vincere contro l’Union Saint-Gilloise e hanno ottime chance con il successo a 2,25 contro il 3,10 dei padroni di casa e il 3,50 per il pareggio.

 

PressGiochi

Leggi anche

Caserta: ADM e Carabinieri sequestrano 15 slot machine illegali, sanzioni per un totale di 170 mila euro

Novomatic Italia: promuovere un modello di intrattenimento sano, sicuro e sostenibile

Napoli – Chelsea, ultima spiaggia per gli azzurri: inglesi favoriti a 2,25

Sanremo 2026 – Tommaso Paradiso e Fedez – Masini convincono anche dopo il primo ascolto stampa e restano i favoriti a 6,00

StarCasinò premia la registrazione con SPID e aggiorna la piattaforma con Raptor 2 di Yggdrasil

Colombia. Nel 2025 i giochi terrestri hanno finanziato il sistema sanitario per oltre $100 milioni

Olanda: l’associazione VNLOK accusa Meta per le pubblicità di gioco illegale

Brightstar Lottery sigla accordo con l’Ontario Lottery

Bingo, TAR Lazio: sospeso il versamento della prima rata del canone annuo in attesa della decisione sul diritto all’indennità provvisoria

PREU e peculato: la Cassazione conferma la responsabilità penale del sub-concessionario

Napoli: irregolarità in tre centri scommesse, sanzioni per un totale di 44mila euro

IAGR: avviati i lavori verso la conferenza annuale 2026 a Lima

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×