Napoli: centro scommesse non autorizzato, disposta la chiusura

Prosegue senza sosta l’attività di controllo e repressione delle irregolarità da parte della Polizia Municipale di Napoli, impegnata in numerose operazioni nei quartieri cittadini in collaborazione con altri enti e forze dell’ordine.

Nel quartiere Chiaiano, gli agenti dell’Unità Operativa Scampia, insieme al personale della Polizia di Stato, hanno effettuato controlli su due esercizi commerciali dotati di corner per le scommesse online. In uno dei locali è stata disposta la chiusura immediata per mancanza dei titoli autorizzativi.

Sono state inoltre elevate numerose sanzioni per violazioni di natura amministrativa, tra cui: assenza della SCIA, insegne non autorizzate, occupazione abusiva di suolo pubblico e mancata raccolta differenziata dei rifiuti.

