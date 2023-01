Napoleon Games si unisce al gruppo di esperti sulla sicurezza informatica dell’EGBA

Napoleon Games, uno dei principali operatori di gioco d’azzardo online del Belgio, è entrato a far parte del nuovo gruppo di esperti sulla sicurezza informatica della European Gaming and Betting

Napoleon Games, uno dei principali operatori di gioco d’azzardo online del Belgio, è entrato a far parte del nuovo gruppo di esperti sulla sicurezza informatica della European Gaming and Betting Association (EGBA), diventando il primo operatore al di fuori dell’appartenenza all’EGBA ad aderire al gruppo che facilita la cooperazione industriale in materia di sicurezza informatica.

Il gruppo di sicurezza informatica, lanciato da EGBA nel 2022, mira a promuovere i più elevati standard di sicurezza informatica tra i suoi membri. Il gruppo fornisce un forum in cui gli operatori possono condividere informazioni, competenze e lavorare insieme in modo proattivo per identificare le ultime minacce alla sicurezza online, risolvere potenziali vulnerabilità della sicurezza, prevenire incidenti informatici e implementare le migliori pratiche più recenti.

Il gruppo comprende esperti di sicurezza informatica dei principali operatori di gioco d’azzardo online in Europa, inclusi i membri dell’EGBA, ed è sostenuto da un memorandum d’intesa. La partecipazione al gruppo è aperta a tutti gli operatori di gioco d’azzardo online in Europa, compresi quelli non membri dell’EGBA, a condizione che rispettino determinati principi per mantenere i più elevati standard di sicurezza informatica.

“Fornire un ambiente affidabile e sicuro ai nostri giocatori è una delle priorità strategiche di Napoleon. Garantire la sicurezza dei loro dati è un elemento fondamentale che contribuisce a tale obiettivo. L’ambiente di gioco online sempre più complesso e interconnesso di oggi richiede una risposta coordinata per prevenire e rispondere al cyber -attacchi. Napoleon si è unito al gruppo di esperti di sicurezza informatica di EGBA per scambiare le migliori pratiche e aiutare a guidare le iniziative all’interno del settore che combattono le minacce online e forniscono un ambiente di intrattenimento sicuro, protetto e protetto ai giocatori” ha commentato Tom De Clercq, direttore esecutivo, Napoleon Games.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Napoleon Games come nuovo partecipante al gruppo di settore EGBA sulla sicurezza informatica e accogliere la loro esperienza, in particolare del mercato belga. Il gruppo è una piattaforma preziosa per gli operatori per condividere informazioni pratiche e soluzioni sulle ultime minacce informatiche e vulnerabilità e contribuire a un approccio industriale più integrato alla sicurezza informatica. Gli operatori interessati dovrebbero contattarci se desiderano essere presi in considerazione per la partecipazione al gruppo.”ha aggiunto Maarten Haijer, Segretario Generale, EGBA.