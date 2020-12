NBA e FDJ estendono la loro partnership

La National Basketball Association (NBA) e La Française des Jeux (FDJ) hanno annunciato una nuova estensione pluriennale della loro partnership. Nell’ambito della partnership, ParionsSport continuerà a utilizzare i dati ufficiali sulle scommesse e il marchio NBA nelle sue offerte digitali e al dettaglio. I fan francesi dell’NBA riceveranno vantaggi esclusivi ed esperienze autentiche, incluso l’accesso ai giochi NBA negli Stati Uniti, merchandising ufficiale NBA e prodotti coinvolgenti attraverso le piattaforme di scommesse di FDJ, con oltre 100 scommesse disponibili per partita. La partnership vede la continua collaborazione sul popolare gioco di pronostici free-to-play “NBA Pick’Em Weekly 6 presentato da ParionsSport”.

“Siamo lieti di espandere la nostra partnership con La Française des Jeux, leader del settore nel panorama delle scommesse sportive francesi. Con la stagione NBA 2020-21 che sta per iniziare il 22 dicembre, la lega non vede l’ora di unire milioni di fan NBA e clienti FDJ in tutta la Francia, fornendo un altro punto di contatto per quei fan che scelgono di impegnarsi con l’NBA attraverso le scommesse” ha affermato Kuljeet Sindhar, Direttore senior, International Fantasy & Gaming, NBA

Richard Courtois, Head of Sports Betting for FDJ ha spiegato: “Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con l’NBA, il campionato di basket più iconico del mondo. L’NBA è sinonimo di basket e rappresenta l’apice di questo sport. Grazie a questa partnership, il nostro portafoglio di scommesse sportive acquisirà ancora più visibilità, con i nostri clienti e i fan dell’NBA in grado di vivere esperienze uniche. Questa partnership sarà fondamentale per la crescita del marchio ParionsSport nei prossimi anni”.

PressGiochi