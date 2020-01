MySisal, per un Tabaccaio Senza Pensieri!

Parte la selezione della nuova rete di punti vendita SuperEnalotto, ai rivenditori anche la possibilità di aderire a MySisal

Lavorare senza pensieri!

La descrive così Barbara, tabaccaia di Roma, la proposta che Sisal sta mettendo a disposizione di tutti i ricevitori Superenalotto per offrire servizi personalizzati per migliorare e qualificare il proprio business potendo contare su un alleato che si occuperà di molti oneri fino ad oggi a carico dei singoli imprenditori.

Ed è esattamente quello che il concessionario milanese propone in MySisal, un progetto ideato proprio per i rivenditori, dopo aver ottenuto la nuova aggiudicazione della concessione per il Superenalotto. Ora si punta a qualificare l’offerta e la rete.

Un progetto, MySisal, che si sviluppa come una piattaforma all’interno della quale verranno forniti ai ricevitori una serie di servizi a supporto del business, per migliorare l’attrattiva del punto vendita e la qualità di vita del titolare e dei suoi familiari.

E non sono solo belle proposte. “MySisal mi permette di non avere più pensieri – ci racconta Barbara, uno dei ricevitori ad aver già firmato la proposta -. Sono una donna sola in negozio per molte ore al giorno e da oggi avrò sicuramente meno pensieri per quanto riguarda la gestione dell’attività”.

Perché? Chiediamo noi.

“Pensano a tutto loro – risponde -. Pensano alla fidejussione, alla banca, all’assicurazione per i vari danni del negozio. E questo mi permetterà di vivere la mia attività con più tranquillità. Avere più tempo libero da dedicare a me stessa e non impiegarlo per i vari oneri extra che riguardano un po’ tutte le aziende. Sicuramente la proposta di Sisal mi regala più serenità. Ovviamente alla base del mio rapporto con il fornitore c’è totale fiducia. Sisal è da sempre stata molto chiara sia in quello che fornisce sia in quello che chiede”.

Per informazioni e adesioni al programma chiama il numero 800 778866 o vai su www.mysisal.it.

La collaborazione con MySisal inizierà nel nuovo anno. Ma quali sono i vantaggi principali che l’hanno convinta a sottoscrivere l’accordo? “Nel contratto – spiega la tabaccaia – si propongono tutta una serie di vantaggi che chiaramente mi tolgono ogni pensiero. E’ prevista un’esclusiva territoriale per la quale entro i 150 metri di raggio non ho altri competitors. Per me, che sono di Roma, essere l’unico ricevitore del Superenalotto rappresenta un’aggiunta importante per il mio punto di vendita. Questo mi permetterà sicuramente di avere più lavoro e più clienti. Il Superenalotto è un valore aggiunto all’attività e perdere una fetta di lavoro come questa non sarebbe accettabile per quello che mi riguarda.

Ogni tabaccheria ha la sua realtà e dei clienti diversi. La mia è una tabaccheria piccolina, ma sicuramente ho un’offerta di qualità. Credo nel mio lavoro e mi impegno a vendere il gioco in maniera sana, senza il rischio che venga vissuto in maniera compulsiva e il Superenalotto risponde a questi requisiti”.

MySisl prevede una serie di strumenti che rispondono alle necessità dei ricevitori. “Penso alla fidejussione, andare in banca trovare un accordo, l’ente che te la fornisca ad un costo decente. Con Sisal, invece, penseranno a tutto loro e io non dovrò pensare a nulla. Stessa cosa varrà anche per i terminali che ora cambieranno e sarà garantita l’assistenza entro le 24 ore. Riesci ad avere dei vantaggi per te stesso e una serenità interna che non ti fa stare con i pensieri.

Per me è importante anche il servizio legato alla fornitura di gadget. Sono una persona con poco gusto e il fatto che Sisal si occupi anche di tutti i materiali necessari per il marketing della mia tabaccheria con locandine personalizzate e allestimenti per promuovere le offerte mi aiuterà”.

Vantaggi per il proprio business, ma anche personali ed economici… “Avere tempo libero, assistenza per il marketing, garanzie per il negozio e per noi, è tutto quello di cui ho bisogno. Non pagherò più il canone del Superenalotto che sarà compreso nel costo di MySisal. Ogni singola voce di quel contratto per me è importante. E’ senza pensieri”.

Infine, c’è la parte riguardante la formazione che non viene dimenticata dalla nostra tabaccaia. “Serviranno a migliorare il servizio di vendita. Pensiamo ai corsi di formazione per l’inglese, mi permetteranno di aiutare meglio i clienti stranieri, e qui a Roma è un requisito fondamentale. Inoltre ci sarà la possibilità di creare un sito all’interno del Portale del concessionario, servirà ad indicizzare meglio il mio punto vendita per esser trovata più velocemente. I turisti in genere usano Google per trovare la ricevitoria più vicina con le caratteristiche che più preferiscono e da me troveranno un luogo rilassato dove fare la propria giocata in tranquillità”.

PressGiochi