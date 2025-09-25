Newsletter

25 Settembre 2025 - 18:58

Press Giochi

Gratta e Vinci: vinto 1.000.000€ online con Edizione Speciale VIP

Il 20 settembre sulla piattaforma My Lotteries Play è stato assegnato un premio da 1.000.000 di euro tramite il Gratta e vinci Edizione speciale Vip, acquistato via mobile. Il titolo,

25 Settembre 2025

Il 20 settembre sulla piattaforma My Lotteries Play è stato assegnato un premio da 1.000.000 di euro tramite il Gratta e vinci Edizione speciale Vip, acquistato via mobile. Il titolo, lanciato nel corso di settembre, ha un costo di 25 euro e prevede come massimale proprio il premio ottenuto in questa occasione.

Modalità di riscossione delle vincite online – Per quanto riguarda le vincite realizzate online, la procedura di incasso varia in base all’importo. Le somme fino a 10.000 euro vengono accreditate automaticamente sul conto di gioco, come bonifico bancario o altri strumenti di pagamento autorizzati.

Quando l’importo vinto supera i 10.000 euro, come nel caso del premio del 20 settembre, il ritiro richiede una procedura più strutturata. È necessario rivolgersi a una filiale autorizzata di Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l., presentando la documentazione richiesta.

Questo processo garantisce la corretta gestione delle vincite di maggiore entità e il rispetto delle disposizioni previste dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Verifica automatica dei biglietti digitali – Uno degli aspetti distintivi dei Gratta e Vinci digitali è la possibilità di conoscere l’esito immediatamente al termine della partecipazione: il sistema, infatti, segnala in automatico l’eventuale premio conseguito senza bisogno di ulteriori controlli manuali.

Oltre alla comunicazione istantanea, la piattaforma My Lotteries Play mette a disposizione una sezione personale in cui consultare lo storico delle operazioni, così da avere sempre sotto controllo sia i titoli acquistati sia le vincite registrate. Questa funzione di tracciabilità rappresenta un ulteriore elemento di sicurezza e trasparenza, permettendo all’utente di avere un quadro aggiornato delle proprie attività in qualsiasi momento.

 

