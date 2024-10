Mustang Gold Megaways e tante novità di Pragmatic Play su CasinoMania

La celebre slot Mustang Gold, che ha appassionato moltissimi giocatori, torna su CasinoMania, il casino online di Cristaltec, in una nuova versione Megaways. Questa versione offrirà fino a 117.649 combinazioni vincenti, regalando ancora più emozioni.

Ma le novità non finiscono qui! Oltre a Mustang Gold Megaways, su CasinoMania sono arrivate altre imperdibili slot firmate Pragmatic Play, come Angel vs Sinner e Mystery Mice, per un’esperienza di gioco ancora più ricca e divertente.

PressGiochi