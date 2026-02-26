Musica d’ambiente 2026: rinnovo abbonamenti e nuove modalità di pagamento

26 Febbraio 2026 - 20:25
Con l’approssimarsi della scadenza per il rinnovo degli abbonamenti, prevista per il 28 febbraio, l’associazione Nazionale Sapar informa che il pagamento potrà essere effettuato fino al 10 marzo. Questa estensione consentirà di beneficiare delle riduzioni associative senza l’applicazione di maggiorazioni.
Il pagamento può avvenire tramite:
– MAV: Gli avvisi di pagamento sono stati già inviati nelle settimane precedenti.
– Piattaforma Digitale: Per le strutture coinvolte, è disponibile una nuova modalità di pagamento digitale, introdotta gradualmente da SIAE.
La nuova piattaforma di pagamento digitale offre un’esperienza rinnovata, caratterizzata da un’interfaccia chiara, una facile navigazione, dati leggibili con informazioni immediate e comprensibili, pagamento sicuro e veloce online.
Le strutture coinvolte hanno già ricevuto comunicazioni dettagliate e un link univoco per accedere in anteprima alla piattaforma, garantendo così un pagamento in sicurezza.
Optare per il rinnovo digitale di Musica d’ambiente non solo riduce le tempistiche, ma rende l’acquisto gestibile comodamente da qualsiasi dispositivo con accesso a internet. Per le attività che desiderano offrire un’esperienza di qualità con la musica d’autore, la gestione della musica d’ambiente diventa ancora più intuitiva e veloce.
Tuttavia, per chi preferisse un’assistenza personale, sarà sempre possibile recarsi presso la Filiale di riferimento o procedere al pagamento via MAV.
In tal modo si innova costantemente per garantire chiarezza e vicinanza, semplificando l’esperienza dei servizi SIAE. Evolvere gli strumenti significa rendere più agevole il lavoro quotidiano degliassociati e rafforzare le sinergie con chi, come Sapar, li supporta ogni giorno.
