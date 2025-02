Murelli (Lega): “Tutti gli stakeholder del settore devono impegnarsi per contrastare il gioco d’azzardo patologico”

“Condivido il fatto che il gioco online venga passato meno rispetto al gioco fisico questo perché il gioco online è gestito soprattutto da aziende multinazionali che non pagano le tasse in Italia e questo non fa bene al sistema. Dobbiamo pensare anche all’altro problema non solo al gioco online e al gioco illecito che non fa bene al mercato. Il mercato del gioco d’azzardo in Italia è fatto principalmente da piccole e medie imprese che devono essere tutelate. Bisogna considerare la questione della concorrenza sleale da parte delle aziende estere.

La ludopatia è un problema in Italia ci sono 1.5 milioni di persone affette da ludopatia. 7 mila persone solo a Piacenza sono affette da ludopatia. La maggior parte di queste sono seguite da usl che gestisce i fondi per sostenere le persone affette da gioco d’azzardo patologico.

La dipendenza dal gioco d’azzardo è un problema che si riflette sul costo sanitario.

È importante quindi agire per garantire un gioco responsabile Sostenere, quindi un’idea di gioco come fonte di divertimento. Essenziale riflettere sul numero esercizi sul territorio e fare in modo che queste politiche di comunicazione siano attive come in Puglia ed Emilia Romagna e come stanno cercando di fare Toscana e Lazio. Tutti gli stakeholder devono impegnarsi per risolvere congiuntamente queste problematiche. In definitiva è necessario tutelare da un parte le aziende e dall’altra le persone e le famiglie che perdono la loro dignità a causa dei rischi legali alla dipendenza. Questo è l’obiettivo che tutti i soggetti coinvolti dovrebbero avere a mente ed è necessario farlo al più presto” lo ha dichiarato la senatrice Elena Murelli (Lega) durante il convegno “Gioco legale: serve una riforma” che si è tenuto oggi presso la Camera dei Deputati, sala Matteotti.

PressGiochi