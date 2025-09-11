Newsletter

11 Settembre 2025

Murelli (Lega): “Gioco come svago e divertimento che non deve sfociare nella dipendenza”

“Stiamo per parlare di gioco con un focus particolare sui giovani under 25: si tratta di un fenomeno sociale e culturale che riflette dei bisogni profondi. Vogliamo affrontare questa tematica

11 Settembre 2025

“Stiamo per parlare di gioco con un focus particolare sui giovani under 25: si tratta di un fenomeno sociale e culturale che riflette dei bisogni profondi. Vogliamo affrontare questa tematica analizzando i risvolti psicologici negativi che possono essere causati dal gioco tra i ragazzi così giovani.

Il gioco deve avere come unico scopo divertirsi, deve essere fatto per la passione di giocare, per un momento di svago e non deve sfociare nella dipendenza e non deve essere fatto per questioni economiche.

Dall’altro punto di vista, dobbiamo tutelare le aziende: in questo settore, parliamo di piccole e medie imprese che hanno una concorrenza spietata soprattutto dal mondo internazionale.

È importante la tematica del gioco responsabile: bisogna giocare per divertirsi ma bisogna farlo in modo responsabile. La fondazione FAIR ha avviato questo percorso di confronto con i diversi stakeholder del settore del gioco per esaminare il fenomeno del gioco da un altro punto di vista e per fare in modo che il gioco sia un momento di svago, passione e divertimento e che non crei dipendenze.

Proprio per questo abbiamo voluto promuovere un momento di riflessione e confronto basato su dati solidi e analisi rigorose presentati dall’Università Cattolica.

Il nostro obiettivo è duplice: da un lato comprendere meglio la realtà che vivono le ragazze e i ragazzi di questa generazione e dall’altro individuare l’insieme di strategie concrete di prevenzione e d’intervento. Quello che possiamo fare come legislatori è questo: capire un fenomeno e solo dopo in seguito costruire e regolare. La tutela delle nuove generazioni è fondamentale anche dal nostro punto di vista come legislatori”.

Lo ha dichiarato la senatrice Elena Murelli (Lega), componente dell’Intergruppo parlamentare “Prevenzione e riduzione del rischio” in occasione dell’evento “Gioco responsabile e giovani Under 25:motivazioni, contesti e strategie di intervento”, organizzato dalla Fondazione FAIR, che si è svolto questa mattina al Senato.

 

