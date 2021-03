Mulè (Forza Italia): “Abbiamo già atteso troppo tempo per la riapertura del Casinò di Sanremo”

Come riporta Riviera24,il parlamentare di Forza Italia Giorgio Mulè, si è espresso sulla questione della riapertura del Casinò di Sanremo, spiegando: “Sulla la riapertura del Casinò di Sanremo si è già atteso troppo tempo. Da quando è iniziata la pandemia la Casa da gioco ha dimostrato di avere capacità non solo di mettersi in linea con le prescrizioni sanitarie ma di saper attuare la prevenzione. Per questo già da molti mesi da deputato di Forza Italia ho chiesto insistentemente con iniziative parlamentari culminate in Ordini del giorno alcuni accolti dal governo di fare in modo di favorire al più presto la riapertura del Casinò. Sono certo che adesso, con la campagna vaccinale in corso, il Casinò debba essere messo in condizione di riaprire al più presto. Sono felice che, finalmente, questo impegno sia raccolto da tutte le forze politiche locali e nazionali”.

