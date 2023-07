Mugnaini (sindaco di Montespertoli) propone un Comune slot free

“3 milioni di euro! In questo fine settimana tra i vari report che mi sono capitati di leggere quello sul gioco d’azzardo mi ha colpito molto e questa è la cifra che è stata giocata in un anno (il 2021) direttamente negli esercizi del comune di Montespertoli relativamente a videopoker, giochi e scommesse varie”.

Lo afferma il sindaco Alessio Mugnaini che evidenzia come “è la cifra che serve per realizzare la nuova sede del servizio emergenza sanitaria a Montespertoli, potevamo per esempio realizzare una struttura come questa ogni anno.

Penso che, in particolar modo, i soldi buttati nei videopoker siano soldi di fatto sottratti alla stessa comunità perché potevano rappresentare acquisti o investimenti privati che invece non ci sono stati.

Il tema è serio perché il gioco a volte è una dipendenza e quindi va affrontato con grande attenzione e con l’aiuto di esperti e professionisti.

Però una prima cosa possiamo farla subito: è se diventassimo un comune “slot free”?

Se tutti gli esercenti di Montespertoli che hanno i cosiddetti videopoker vi rinunciassero subito?

Non sarebbe un bel modo di promuovere il nostro paese?

Perché sono convinto che alla fine senza “macchinette mangiasoldi” si vive meglio!”.

PressGiochi