MoU tra FICTS e WESDA: E-Sports e Sport virtuali per promuovere i valori olimpici

Con la pubblicazione delle Guidelines 2024-2027 la FICTS (Federazione internazionale cinema television sportifs) ha reso ufficiale la collaborazione con WESDA nel settore videogames.

La FICTS – unica Federazione del settore riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) – si distingue per la promozione e la diffusione dei Valori Olimpici e della cultura sportiva attraverso programmi multilinguistici, multiculturali e socio-educativi, attraverso l’utilizzo del mezzo cinematografico come strumento formativo ed elevante per l’individuo.

Tra i fatti salienti delle Guidelines 2024-2027 pubblicate in questi giorni, la FICTS cita il Memorandum d’intesa con WESDA, la World E-Sports Development Alliance, presieduta da Maurizio Miazga. Il MoU mira a sviluppare iniziative congiunte per avvicinare i giovani al messaggio universale del Comitato Olimpico Internazionale. Le due organizzazioni collaboreranno attivamente per coinvolgere pienamente i giovani nelle loro iniziative nei 130 paesi affiliati alla FICTS. Questa collaborazione rientra nell’invito del Consiglio dell’Unione Europea a sostenere il mondo dei videogiochi e a promuovere l’utilizzo del patrimonio culturale nel processo creativo.

Il quadriennio 2024-2027 rappresenta una straordinaria opportunità per la comunità olimpica, poiché il 2024 segnerà l’Anno Olimpico con i Giochi Estivi di Parigi, offrendo un’occasione unica per vivere appieno il motto olimpico: “Più veloce, più alto, più forte – Insieme” , in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

“Questo documento, inviato al CIO, – commenta Miazga – dichiara che ci occuperemo dell’organizzazione di eventi che promuoveranno i valori olimpici e lo sport attraverso gli Sport Virtuali e gli E-Sports. Quindi gli E-Sports hanno una Federazione Internazionale di riferimento.

Ben 130 paesi nel mondo, gli attuali aderenti alla FICTS, aspettano da noi formazione, regolamenti, competizioni, etc”.

