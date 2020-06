Motul entra nell’Osservatorio Italiano Esports: la multinazionale attiva nel settore dei lubrificanti esplora gli Esports per nuove opportunità di business

Motul entra a far parte del network dell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. La multinazionale francese si apre per la prima volta agli Esports come nuovo possibile canale di business.

Il network di partner autorevoli dell’OIES e tutta la gamma di servizi riservati ai membri associati sono stati la scelta più indicata per iniziare un percorso negli Esports. Motul beneficerà degli strumenti informativi messi a disposizione dell’OIES per aumentare la propria conoscenza del settore e del rapporto con gli altri membri in ottica new business. L’ingresso di Motul si va ad aggiungere a quello di altre aziende dal respiro internazionale come Panasonic e arena.

“In Motul sappiamo come arrivare a parlare con il nostro pubblico – commenta Fabrizio D’Ottavi, Group Communication & Sponsorship Manager di Motul – L’esperienza accumulata in decenni di collaborazioni con i più prestigiosi right holders e player in ambito motoristico ci pone come un attento operatore di business e soprattutto di passione. Non a caso, gli Esports hanno attirato molto la nostra attenzione e grazie alla collaborazione con l’OIES, faremo nostra l’intenzione di approfondire tutti i possibili sbocchi di business e visibilità che questi strumenti mettono a disposizione”.

“L’ingresso di Motul nel network dell’OIES dimostra la validità e l’utilità del progetto – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’Osservatorio – L’OIES sta ricevendo tanti apprezzamenti dal mercato perché viene riconosciuto come strumento valido nella conoscenza delle dinamiche degli Esports, anche a livello internazionale. Lo spessore e l’esperienza di Motul nel motorsport saranno un volano per tutto il network, per ampliare la gamma delle opportunità anche a queste discipline sportive. Il prestigio di Motul arricchisce di ulteriore valore la già importante platea di membri che hanno aderito al progetto”.

L’Osservatorio Italiano Esports è uno progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.

PressGiochi