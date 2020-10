Motomondiale, GP Aragon 2020. Quartararo prova lo scatto verso il titolo, su Sisal Matchpoint è il favorito a 4.00

Il Motomondiale si sposta in Spagna per il primo dei due appuntamenti nel deserto di Aragon. Si comincia con il “Gran Premio Michelin” dove, ancora una volta, il grande assente sarà il Campione in carica Marc Marquez la cui assenza sta rendendo il Mondiale più equilibrato che mai. Senza lo spagnolo, ben 15 piloti sono già saliti sul podio, per gli esperti di Sisal Matchpoint stavolta il gradino più alto toccherà a Quartararo: reduce dal deludente nono posto di Le Mans, il nizzardo punterà al riscatto che potrebbe avvicinarlo al titolo, la sua vittoria è a 4.00. Dietro di lui, Mark Vinales che è salito sul podio di Aragon tre volte, il suo successo si gioca a 4.50. In cerca di riscatto dal Gp di Francia anche Mir e Morbidelli, dati vincenti alla pari a 7.50. Indietro Dovizioso, a 10.00, e Valentino Rossi, reduce da tre cadute consecutive, a 16.00. Il vincitore a sorpresa di Le Mans, Danilo Petrucci, è proposto a 20.00.

Senza il dominatore degli ultimi anni Marquez, il Mondiale è fortemente in bilico come si evince dalla classifica, con i primi 4 piloti racchiusi in 19 punti. In testa c’è ancora Quartararo a quota 115, che è il favorito a 2.00, Mir è a -10 punti e insegue a 2.25, mentre il trionfo di Dovizioso, che ha un distacco di 18 punti, vale 6 volte la posta. Rossi, dopo il terzo zero consecutivo per via della caduta di Le Mans, è 13° in classifica con 58 punti, un distacco troppo grande da colmare, il suo successo nel Mondiale è a 50.00.

PressGiochi