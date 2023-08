MotoGp. Tutti all’inseguimento di Bagnaia. Su Sisal.it il pilota della Ducati ancora avanti, a 2,00

Dopo la lunga pausa estiva, la MotoGP riaccende in motori e torna in pista per il nono round del Mondiale 2023. L’appuntamento è sul circuito di Silverstone con il GP

Dopo la lunga pausa estiva, la MotoGP riaccende in motori e torna in pista per il nono round del Mondiale 2023. L’appuntamento è sul circuito di Silverstone con il GP di Gran Bretagna, una gara dal pronostico sempre incerto, con 16 vincitori in 21 GP e nessuno che si ripete da 10 anni (l’ultimo è stato Lorenzo nel 2012-2013). I riflettori sono puntati tutti sul leader del Mondiale, Pecco Bagnaia e sui suoi più immediati inseguitori in classifica, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, in quella che sembra essere diventata una questione tutta interna alla Ducati.

Si riparte nel segno dell’egemonia di Bagnaia che a Silverstone potrebbe bissare il successo ottenuto nella passata stagione: il numero 1 del Ducati Lenovo Team, che negli ultimi tre GP ha ottenuto due vittorie e un secondo posto, spicca ancora una volta e, per gli esperti di Sisal parte favorito sia nella Gara Sprint del sabato, con il trionfo a 2,50, che in quella lunga della domenica, in quota a 2,00. Il Campione del mondo in carica dovrà guardarsi le spalle da Jorge Martin, in sella alla Ducati Pramac è proposto vincente nella Gara Sprint a 4,50, con il successo domenicale a 4.00.

Attenzione anche a Marco Bezzecchi del Mooney VR46 Racing Team, già vincitore di due gare in stagione, nonché terzo nella classifica mondiale. La vittoria di Bez nella Gara Sprint è offerta a 6,00 mentre si sale a 7,50 per la gara lunga. Staccati ma da tenere d’occhio Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), a 10,00, Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team), a 16,00 e Aleix Espargaro (Aprilia Racing), sul podio nell’ultima gara disputatasi ad Assen prima della pausa estiva, ma lontano dal trionfo a Silverstone, proposto a 25,00.

PressGiochi