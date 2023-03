MotoGP. Tutti all’inseguimento di Bagnaia nel GP del Portogallo

Il Motomondiale 2023 riparte da Portimão e la MotoGP, dopo 11 anni, ritrova il numero 1 in griglia di partenza. Pecco Bagnaia, infatti, riporta in pista il simbolo del campione del mondo e, in sella alla sua Ducati, cercherà di confermare quel titolo conquistato lo scorso anno dopo una rimonta fantastica. Gli

esperti Sisal ripongono molta fiducia in Bagnaia che parte strafavorito nel Gran Premio del Portogallo a 1,75. Il campione del mondo, che solo in Moto2 ha vinto la gara di apertura della stagione, parte davanti a tutti anche per la conquista della pole offerta a 1,80.

Pecco, a Portimão, dovrà guardarsi soprattutto dal compagno di squadra Enea Bastianini, all’esordio con il team ufficiale Ducati, che lo scorso anno, ma in Qatar, vinse la prima gara stagionale. La Bestia sogna un debutto da incorniciare per mostrare subito che la Rossa di Borgo Panigale ha fatto bene a puntare su di lui. Il centauro di Rimini, sul tracciato dell’Algarve, non è mai andato oltre il quinto posto, ma in Moto2, e vederlo sul gradino più alto del podio si gioca a 6,00. Appaiato in quota a Bastianini c’è Fabio Quartararo il quale, in sella alla Yamaha M1, vuole riconquistare quel titolo che Bagnaia gli ha strappato lo scorso anno. Il francese è consapevole che dovrà tirare fuori il 110% dalla moto di Iwata per tenere il ritmo delle Ducati.

Classe e volontà non mancano al transalpino che viene da due vittorie consecutive nel Gran Premio del Portogallo e vuole centrare il tris. Partono più arretrati nella griglia dei favoriti Marc Marquez, offerto a 10 insieme alla sua Honda numero 93; Jorge Martin, in sella alla Ducati Pramac, che si gioca a 12 mentre i due piloti del VR46 Racing Team, anche loro motorizzati Ducati, che tanto hanno impressionato nei test pre-stagionali, si piazzano a ridosso dei favoriti: il successo di Luca Marini è dato a 16 mentre quello di Marco Bezzecchi pagherebbe 20 volte la posta.

PressGiochi