MotoGP. Marc Márquez, nella “sua” Germania, è l’uomo da battere. Bagnaia cerca l’allungo in classifica: Pecco vincente a 3,00 su Sisal.it

Tre tappe consecutive prima di un’altra lunga pausa. Il Motomondiale, dopo essersi fermato al Mugello domenica scorsa, vola al Sachsenring dove è in programma il Gran Premio di Germania. Nonostante le enormi difficoltà di inizio stagione, solo 15 punti nelle prime 6 gare dell’anno, Marc Márquez è l’uomo da battere in terra teutonica. Questo perché il Cabroncito, dal 2010, vince ininterrottamente il Gran Premio di Germania: 11 successi tra 125, Moto2 e MotoGP. Unica eccezione lo scorso anno quando però l’otto volte campione del mondo non scese in pista perché infortunato. Normale quindi che gli esperti Sisal vedano Marc Márquez, in sella alla Honda numero 93, favoritissimo in MotoGP sia nella Gara Sprint, a 2,75, sia nella gara lunga della domenica a 2,50.

Il rivale numero 1 del pilota spagnolo rimane Pecco Bagnaia in coppia con la sua Ducati, reduce dal weekend trionfale nel Gran Premio d’Italia. Il campione del mondo in carica, nonché leader iridato, cerca l’allungo sui diretti concorrenti della classe regina avendo trionfato sei volte sulle dodici prove fin qui in programma. La vittoria di Bagnaia è offerta a 3,50 nella Gara Sprint mentre si scende a 3,00 per la gara lunga della domenica.

Jorge Martín chiude il podio dei favoriti al Sachsenring. Lo spagnolo della Ducati Pramac, costantemente sul podio tra Le Mans e Mugello, vuole accorciare il gap in classifica da Bagnaia e si presenta con la stessa quota, 7,50, sia per la Gara Sprint che per quella domenicale. Alle spalle dei tre protagonisti annunciati si piazza la coppia formata da Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, e Johann Zarco, sulla seconda Pramac, entrambi dati a 9,00.

PressGiochi