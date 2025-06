MotoGP – Marc Márquez, favoritissimo, cerca rivali al GP d’Aragona

Il Motomondiale fa tappa ad Alcañiz dove, questo weekend, è in programma il Gran Premio di Aragona, ottava prova iridata dell’anno. La MotoGP è stata, per ora, monopolizzata dalla famiglia Márquez, con Marc leader della classifica inseguito da suo fratello Álex a 24 punti. Pecco Bagnaia, terzo incomodo nella sfida fratricida di marca iberica, è staccato, al momento di 72 lunghezze. Il round spagnolo sembra seguire il copione di questo inizio di stagione: Marc Márquez, favoritissimo con la Ducati Factory, e tutto il resto della griglia di partenza a inseguire. Gli esperti Sisal, infatti, indicano il Cabroncito vincente a 1,33 per la Sprint e a 1,25 per la gara della domenica. Marc, su questi tornanti, si è imposto in 6 occasioni nella classe regina, l’ultima lo scorso anno quando fece doppietta centrando anche la gara corta del sabato.

Alle spalle del pilota iberico, prova a farsi strada Pecco Bagnaia il quale, tra Francia e Inghilterra, ha raccolto appena un sesto posto nella Sprint britannica. Il numero 63 della Ducati Factory vuole svoltare la stagione e punta sulla gara spagnola per cambiare passo: il successo di Pecco, al sabato, si gioca a 9,00 mentre quello della gara lunga a 7,50.

Terzo incomodo, ma secondo nella classifica iridata, è Álex Marquez, micidiale nelle Sprint ma altalenante nelle gare lunghe. Il fratello minore di Marc, in sella alla Ducati del Team Gresini, finora, al sabato, ha centrato una vittoria e sei piazzamenti d’onore sempre alle spalle del numero 93 della Ducati: vedere Álex sul gradino più alto del podio, nella Sprint, è in quota a 6,00 mentre si sale fino a 7,50 per il successo domenicale.

E il resto del gruppo? Tutti partono a caccia di un vero e proprio miracolo perché Pedro Acosta, KTM, e la coppia del VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli sono appaiati in quota a 20.

