14 Agosto 2025 - 19:12

MotoGP, in Austria Marc Marquez favorito a 1,57 su Sisal.it

Bagnaia a caccia del poker sul circuito, quarta vittoria a 5,00

14 Agosto 2025

Dopo la pausa estiva, riparte la MotoGp che fa tappa in Austria, al Red Bull Ring di Spielberg, per il 13esimo appuntamento del Mondiale. Qui, Marc Marquez leader della classifica, non ha mai vinto, lo spagnolo punta a sfatare questo tabù e a consolidare il suo primato visto che, una vittoria qui, significherebbe mettere una seria ipoteca sul titolo MotoGP 2025. Per gli esperti di Sisal, lo spagnolo è il favorito: la prima vittoria sul circuito austriaco del pilota del Ducati Lenovo Team è infatti a 1,57.
Se Marquez non ha mai vinto in Austria, Pecco Bagnaia è un habitué del primo gradino del podio austriaco, visto che ha vinto le ultime tre edizioni (2022, 2023 e 2024). Il divario in classifica il compagno di squadra è ampio, ben 168 punti di differenza, un gap che Pecco punta a colmare, anche se il successo stavolta appare difficile, a 5,00. Stessa quota per l’altro Marquez, Alex, secondo in classifica alle spalle del fratello, mentre Fabio Quartararo, a 7,50 completa il podio.

 

MotoGP, in Austria Marc Marquez favorito a 1,57 su Sisal.it

