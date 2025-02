MotoGP – È subito Márquez contro Bagnaia all’esordio Mondiale. Il trionfo del Cabroncito in Thailandia a 1,85 su Sisal.it

Si riaccendono i motori sul Mondiale di MotoGP e si riparte dal Gran Premio di Thailandia, in programma questo weekend sul circuito di Buriram. All’esordio mancherà uno dei protagonisti più attesi, il campione del mondo in carica Jorge Martín passato dalla Ducati all’Aprilia: in attesa del rientro di Martinator, va in scena il duello, tutto rosso Borgo Panigale, tra Marc Márquez e Pecco Bagnaia. Gli esperti Sisal vedono il Cabroncito, già vincitore due volte sul circuito asiatico, come uomo da battere, in quota a 1,85, sia nella Sprint che nella gara lunga.

Il due volte campione del mondo, però, sogna di bissare il successo dello scorso anno e riprendersi quella corona iridata persa a discapito di Jorge Martín. Bagnaia si gioca primo al sabato e alla domenica sempre a 2,25.

In assenza del numero 1 dell’Aprilia, punta al ruolo di terzo incomodo Pedro Acosta da quest’anno in sella alla KTM ufficiale. L’iridato in Moto3 e Moto2 non nasconde di portarsi a casa anche il titolo in MotoGP consapevole però di dover lottare con le unghie e con i denti per competere con la Ducati. Il coraggio, la classe e la voglia di vincere non mancano ad Acosta il cui primo successo nella classe regina è offerto a 9,00.

Partono nelle retrovie della griglia di partenza gli altri candidati alla vittoria: Alex Márquez, Gresini Racing, si gioca a 12; Franco Morbidelli, con la Ducati del VR46 Racing Team, è dato vincente a 16 con il compagno di squadra Fabio Di Giannantonio a 25.

PressGiochi