MotoGP – Bezzecchi sogna di sfatare il tabù Jerez. Il centauro dell’Aprilia, a 2,25 su Sisal.it, pronto a dominare in Spagna

Il Motomondiale riparte, dopo un mese di stop, da uno dei circuiti più iconici del Circus a due ruote: Jerez de la Frontera. Nel weekend, infatti, sul tracciato intitolato alla leggenda Angel Nieto, è in programma il Gran Premio di Spagna, quarta tappa iridata dell’anno. Marco Bezzecchi, e la sua Aprilia numero 72, hanno dominato la stagione: il centauro italiano, infatti, è sempre salito sul gradino più alto del podio alla domenica, risultati che gli hanno consegnato la leadership iridata. Normale che gli esperti Sisal lo ritengano il grande favorito anche a Jerez dove, è bene ricordarlo, Bez non ha mai vinto in nessuna categoria del Motomondiale: Bezzecchi che abbatte il tabù spagnolo si gioca a 3,00 per la Sprint mentre si scende a 2,25 nella corsa lunga.

Il primo rivale rimane, neanche a dirlo, Marc Márquez: il campione del mondo in carica, in sella alla Ducati Factory, si è imposto 3 volte sui tornanti di casa ma la più recente, se si esclude la Sprint dello scorso anno, è datata 2019. Il Cabroncito, vincente a 3,00 al sabato e a 3,50 la domenica, vuole ritrovare il feeling con il successo e lanciare la sfida alle due moto di Noale.

Eh sì perché, oltre a Bezzecchi, anche Jorge Martín è in grandissima forma come dimostra il secondo posto in classifica mondiale a soli quattro punti dal compagno di team. Martinator è rimasto in Aprilia con l’intento di cancella l’annus horribilis del 2025: il trionfo dello spagnolo sia al sabato che alla domenica è offerto a 5,00.

Lontanissimi, sulla griglia di partenza dei favoriti per la gara lunga, il resto dei piloti: Pedro Acosta, KTM, e Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, sono appaiati un quota a 16 mentre il quarto successo di Pecco Bagnaia, a Jerez, pagherebbe 25 volte la posta.

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