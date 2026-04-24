Newsletter

24 Aprile 2026 - 12:43

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

MotoGP – Bezzecchi sogna di sfatare il tabù Jerez. Il centauro dell’Aprilia, a 2,25 su Sisal.it, pronto a dominare in Spagna

Il Motomondiale riparte, dopo un mese di stop, da uno dei circuiti più iconici del Circus a due ruote: Jerez de la Frontera. Nel weekend, infatti, sul tracciato intitolato alla

24 Aprile 2026

Share the post "MotoGP – Bezzecchi sogna di sfatare il tabù Jerez. Il centauro dell’Aprilia, a 2,25 su Sisal.it, pronto a dominare in Spagna"

Stampa pagina

Il Motomondiale riparte, dopo un mese di stop, da uno dei circuiti più iconici del Circus a due ruote: Jerez de la Frontera. Nel weekend, infatti, sul tracciato intitolato alla leggenda Angel Nieto, è in programma il Gran Premio di Spagna, quarta tappa iridata dell’anno. Marco Bezzecchi, e la sua Aprilia numero 72, hanno dominato la stagione: il centauro italiano, infatti, è sempre salito sul gradino più alto del podio alla domenica, risultati che gli hanno consegnato la leadership iridata. Normale che gli esperti Sisal lo ritengano il grande favorito anche a Jerez dove, è bene ricordarlo, Bez non ha mai vinto in nessuna categoria del Motomondiale: Bezzecchi che abbatte il tabù spagnolo si gioca a 3,00 per la Sprint mentre si scende a 2,25 nella corsa lunga.

Il primo rivale rimane, neanche a dirlo, Marc Márquez: il campione del mondo in carica, in sella alla Ducati Factory, si è imposto 3 volte sui tornanti di casa ma la più recente, se si esclude la Sprint dello scorso anno, è datata 2019. Il Cabroncito, vincente a 3,00 al sabato e a 3,50 la domenica, vuole ritrovare il feeling con il successo e lanciare la sfida alle due moto di Noale.

Eh sì perché, oltre a Bezzecchi, anche Jorge Martín è in grandissima forma come dimostra il secondo posto in classifica mondiale a soli quattro punti dal compagno di team. Martinator è rimasto in Aprilia con l’intento di cancella l’annus horribilis del 2025: il trionfo dello spagnolo sia al sabato che alla domenica è offerto a 5,00.

Lontanissimi, sulla griglia di partenza dei favoriti per la gara lunga, il resto dei piloti: Pedro Acosta, KTM, e Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, sono appaiati un quota a 16 mentre il quarto successo di Pecco Bagnaia, a Jerez, pagherebbe 25 volte la posta.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

NovoCafè: quando l’intrattenimento diventa spazio, identità e connessione

Serie a, 34ª giornata: Napoli e Inter favorite, Milan-Juventus infiamma la domenica

VinciCasa, vinta ad Albano Laziale (RM) una casa + 200.000€ subito

MotoGP – Bezzecchi sogna di sfatare il tabù Jerez. Il centauro dell’Aprilia, a 2,25 su Sisal.it, pronto a dominare in Spagna

MotoGP, GP Spagna: si corre a Jerez dopo quasi un mese di sosta. I pronostici di Netwin

StarCasinò accoglie l’innovazione di Octoplay: un nuovo universo di intrattenimento sbarca in Italia

Tivoli (RM), minorenni in sala scommesse: sospesa la licenza per cinque giorni

FanDuel lancia Bet Protect+: protezione totale contro gli infortuni nelle scommesse

Il Diavolo Veste Prada 2, come se la caverà al botteghino? Per gli esperti Sisal le probabilità di battere il cult del 2006 sono a 3,00

DNV assegna l’ESG Recognition a Brightstar Lottery

Un nuovo passo nell’evoluzione di Quigioco.it: integrati i giochi Spinomenal

10&Lotto: in Sicilia vincite per 28mila euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter