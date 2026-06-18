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MotoGP – Bezzecchi per il riscatto, Márquez per la cinquina. A Brno, su Sisal.it, è sfida a due tra l’italiano e il Cabroncito

La MotoGP vola a Brno, una delle piste più iconiche del Motomondiale, dove va in scena il Gran Premio della Repubblica Ceca. La sfida, anche in questa nona tappa della

18 Giugno 2026

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La MotoGP vola a Brno, una delle piste più iconiche del Motomondiale, dove va in scena il Gran Premio della Repubblica Ceca. La sfida, anche in questa nona tappa della corsa iridata, sembra essere tra Marco Bezzecchi, Aprilia, attuale leader del Mondiale, e Marc Márquez, campione del mondo in carica e pronto a calare la cinquina tra i tornanti di Brno. Gli esperti Sisal, infatti, vedono Bez favorito per la gara lunga, a 2,50, mentre scende in terza posizione per la Sprint, lì il successo è offerto a 4,00. L’azzurro vuole riscattare la caduta di domenica scorsa in Ungheria.

Diversa la situazione per il numero 93 della Ducati visto che il trionfo sia al sabato che alla domenica è dato a 2,75. Da notare come al Sabato Márquez parta favorito davanti a tutti: in caso di successo nella gara lunga, il Cabroncito diventerebbe l’unico pilota della storia a vincere 5 volte a Brno nella classe regina.

Ancora più particolare la situazione legata a Jorge Martín, in sella alla seconda Aprilia. Martinator, infatti, è il primo avversario di Márquez nella Sprint, offerto a 3,50, mentre parte decisamente indietro, successo a 20, per la gara lunga. Dati che dimostrano come Jorge possa avere approcci diversi nel giro di sole 24 ore.

Non c’è da sottovalutare, però, possibili outsider come Pecco Bagnaia, Ducati, e Fabio di Giannantonio, VR46 Racing Team: entrambi i centauri italiani sono appaiati a 7,50 per salire sul gradino più alto del podio.

 

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