MotoGP. Bagnaia, favorito, vuole calare il tris a Misano

Una settimana dopo il rocambolesco Gran Premio di Catalogna, la MotoGP riparte da Misano dove, nel weekend, va in scena il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Nonostante lo spaventoso incidente al Montmeló, dal quale però è uscito indenne, Pecco Bagnaia si presenta a Misano pronto a calare un prestigioso tris di successi consecutivi, impresa riuscita, nella storia, solo a Jorge Lorenzo. Il campione del mondo, secondo gli esperti Sisal, parte nuovamente in “pole”, con la sua Ducati numero 1, per centrare la vittoria sia nella Gara Sprint del sabato, vincente a 3,00, che per la domenica, dove la quota scende a 2,50.

Tanti gli avversari che proveranno a impensierire Bagnaia a cominciare da Marco Bezzecchi, non fortunato nelle ultime due uscite iridate, e che a Misano non è mai andato oltre un secondo posto ma in Moto2. L’alfiere del VR46 Racing Team vuole essere profeta in patria e festeggiare a “casa sua”: il trionfo nella Sprint, per Bez, è dato a 4,00 al pari del successo nella Gara lunga.

Il podio dei favoriti alla vittoria si chiude con Jorge Martín, secondo in classifica mondiale alle spalle di Bagnaia. Il madrileno della Ducati Pramac sogna di accorciare nuovamente il gap da Pecco e, per farlo, avrebbe bisogno di un weekend perfetto: Martín che vince la Gara Sprint si gioca a 6,00 mentre il trionfo domenicale è in quota a 5,00.

Il resto della truppa non resterà però a guardare a cominciare da Luca Marini, VR46 Racing Team, Maverick Viñales, in sella all’Aprilia, Brad Binder, con la KTM e Johann Zarco, Ducati Pramac, partono tutti alla pari e pronti a stupire: il successo di uno dei quattro pagherebbe 12 volte la posta.

PressGiochi