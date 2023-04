MotoGP. Bagnaia è l’uomo da battere nel Gran Premio di Spagna

Due cadute nelle ultime due uscite, nelle gare lunghe, per Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica della MotoGP vuole riscattarsi e punta il Gran Premio di Spagna, dove trionfò lo scorso anno, per riprendere il feeling con la vittoria. Gli esperti Sisal ritengono il numero 1 della Ducati il grandissimo favorito per la vittoria sul tracciato di Jerez essendo offerto a 2,00: Pecco vuole

entrare nel club di Giacomo Agostini e Valentino Rossi, i due piloti italiani capaci di un back to back nel circuito spagnolo.

La prima insidia per Bagnaia arriva da uno degli idoli di casa, Jorge Martín che, in sella alla Ducati Pramac vuole esultare, per la prima volta in carriera, davanti al proprio pubblico. Il centauro di Madrid sta vivendo un inizio di stagione tra alti e bassi ma, nel Gran Premio di Spagna che lo vede vincente a 6,00, vuole centrare il colpo grosso.

Il podio dei favoriti si chiude con Fabio Quartararo, primo sotto la bandiera a scacchi sui tornanti di Jerez nel 2020, che con la sua Yamaha vuole tornare a ruggire. Il transalpino sta cercando il feeling migliore con la sua M1 ma non vuole perdere ulteriore terreno nei confronti dei rivali: la vittoria domenica pomeriggio si gioca a 7,50.

Il resto della truppa parte dietro: il leader iridato Marco Bezzecchi, in sella alla Ducati del team VR46, è in quota a 9,00 al pari del compagno di squadra Luca Marini e di Maverick Viñales, ancora alla ricerca della prima vittoria con l’Aprilia. Molta curiosità per Enea Bastianini al rientro con la Ducati ufficiale e, di fatto, al suo primo vero gran premio con la rossa di Borgo Panigale. Vederlo subito sul gradino più alto del podio pagherebbe 20 volte la posta.

PressGiochi