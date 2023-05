MotoGP. Bagnaia a caccia della prima vittoria nel GP di Francia. Binder e Martín, vincenti a 9,00 su Sisal.it, lo inseguono a Le Mans

Cresce l’attesa nel paddock della MotoGP per il Gran Premio di Francia, in programma a Le Mans questo weekend, quinta prova del Motomondiale 2023. La corsa transalpina segna il primo spartiacque della stagione perché poi le due ruote si fermeranno per un mese prima di un tour de force a giugno con ben tre gare in programma. Pecco Bagnaia arriva a Le Mans carico per la vittoria a Jerez e con una voglia pazzesca di rivincita ripensando allo scorso anno quando cadde dopo aver centrato la pole. Il campione del mondo, in sella alla Ducati numero 1, stavolta può spezzare il tabù del Gran Premio di Francia, dove ha vinto solo in Moto2: Bagnaia è il grandissimo favorito, per gli esperti Sisal, per la vittoria sia nella Gara Sprint del sabato, a 2,50, che per il gran premio lungo della domenica dove la quota scende fino a 2,00.

Nuvola Rossa dovrà guardarsi da due rivali molto temibili come Brad Binder, con la KTM, e Jorge Martín, Ducati Pramac. Il sudafricano, vincitore di due Gare Sprint in stagione e secondo in Spagna due settimane fa, punta al colpo grosso: l’alfiere del team austriaco, attualmente terzo in classifica iridata, si candida come avversario principale di Bagnaia anche in ottica titolo. La terza vittoria stagionale di sabato per Binder è offerta a 6,00 mente il successo domenica pomeriggio, il terzo in carriera in MotoGP, si gioca a 9,00. Sulla terza piazzola, nella griglia di partenza dei favoriti, si piazza Jorge Martín, autore finora di una stagione fatta di alti e bassi. Il pilota spagnolo spera di trovare i primi acuti dell’anno sul circuito francese visto che la vittoria nella Gara Sprint è data a 7,50 mentre si sale fino a 9,00 per passare davanti a tutti domenica sotto la bandiera a scacchi.

Il resto della truppa, guidato da un quartetto, è costretta alla rimonta: Marco Bezzecchi, Ducati VR46 Racing Team, Jack Miller, KTM, Aleix Espargaró, Aprilia, e Marc Márquez, Honda, sono tutti in quota a 12. Molta attenzione sarà poi riservata al padrone di casa Fabio Quartararo, Yamaha, offerto a 25 e a Danilo Petrucci che sostituisce Enea Bastianini sulla Ducati ufficiale. Petrux, proprio a Le Mans nel 2020, conquistò la sua ultima vittoria in MotoGP: ripetersi domenica pomeriggio pagherebbe 33 volte la posta.

PressGiochi