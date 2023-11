MotoGP. A Losail è sempre Martín contro Bagnaia ma Bastianini può vincere ancora: la Bestia primo nel GP del Qatar a 4,00 su Sisal.it

Due gare al termine di una delle stagioni più entusiasmanti di MotoGP. Settantaquattro punti in palio e solo 14 dividono l’attuale leader, e campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia

Due gare al termine di una delle stagioni più entusiasmanti di MotoGP. Settantaquattro punti in palio e solo 14 dividono l’attuale leader, e campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia da Jorge Martín. Losail e Valencia decideranno, in appena 8 giorni, chi potrà alzare al cielo il trofeo iridato. Il Gran Premio del Qatar, in programma questo weekend, vede partire davanti a tutti lo spagnolo della Pramac nonostante in Malesia il suo rendimento sia stato al di sotto delle aspettative. Martín, secondo gli esperti Sisal, è offerto a 1,85 per la Gara Sprint mentre si sale a 2,25 per la corsa domenicale. Il pilota di Madrid sta costruendo la sua corsa al titolo il sabato: nelle ultime sei Sprint, Jorge ha collezionato 5 successi e un secondo posto.

Chi non vuole mollare il numero 1 sulla carena è Pecco Bagnaia, ancora davanti al rivale in classifica, e pronto a diventare il terzo pilota, dopo Valentino Rossi e Marc Márquez, a confermarsi campione in MotoGP. Il centauro della Ducati Factory, al pari di Martín, ha vinto sul tracciato di Losail solo nel 2018 ma in Moto2, anno in cui ha festeggiato il titolo della categoria. Il successo di Bagnaia nella Gara Sprint, che manca dal Gran Premio d’Austria, si gioca a 3,50 con quello nella corsa lunga in quota a 3,00.

Pecco potrebbe ricevere un grande aiuto dal compagno di squadra Enea Bastianini che, dopo una stagione molto travagliata, ha trovato la prima vittoria dell’anno a Sepang. La Bestia, sui tornanti del Qatar, lo scorso anno vinse una gara memorabile e punta a ripetersi per aiutare Bagnaia nella sua corsa al titolo mondiale. Bastianini, primo nella Sprint, è dato a 9,00 mentre la quota è più che dimezzata, a 4,00, per il trionfo della domenica.

Gli altri protagonisti della MotoGP inseguono tutti: Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, e Álex Márquez, Ducati Team Gresini, sono offerti a 9,00 mentre il successo di Brad Binder, in sella alla KTM, pagherebbe 12 volte la posta.

PressGiochi