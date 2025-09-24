Mori (ADM): “Con il CoPReGI rafforzata la collaborazione tra forze dell’ordine. In futuro l’intelligenza artificiale nel contrasto al gioco illegale”

Nel corso dell’incontro “Mercato legale e gioco pubblico: il ruolo dell’industria” organizzato a Roma da AGIC – Confindustria e Luiss Business School, la Dott.ssa Claudia Mori, Dirigente dell’Ufficio Investigazioni della Direzione Antifrode dell’ADM, ha illustrato il ruolo del Comitato per la repressione del gioco illegale (CoPReGI), strumento di coordinamento tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia. Un organismo potenziato dopo la pandemia che oggi lavora su strategie condivise e che, guardando al futuro, si prepara a introdurre l’uso dell’intelligenza artificiale grazie all’assunzione di 36 ingegneri specializzati.

«La direzione antifrode dell’Agenzia – ha detto la Dott.ssa Claudia Mori – si occupa del contrasto all’illegalità in tutti i settori di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), compreso quello del gioco pubblico. È il direttore generale dell’Agenzia a presiedere il comitato repressione del gioco illegale (COPREGI). Il Comitato è uno strumento che nasce nel 2009 come un gruppo di collaborazione tra le varie forze dell’ordine, che per lungo tempo è rimasto inattuato perché non si è riconosciuta la sua effettiva utilità. È stato poi potenziato dopo il covid. Il comitato prevede la collaborazione dell’Agenzia con la Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Polizia per la repressione del gioco illegale.

Si tratta di un’attività assolutamente non facile: è necessario un continuo confronto tra diverse entità territoriali. Ci sono realtà territoriali in cui risulta molto agevole, altre in cui invece più complesso trovare un punto d’incontro tra i vari attori coinvolti. Come lavora il comitato? Dopo un iniziale tavolo tecnico tra i soggetti che gestiscono le operazioni, si avvertono le prefetture – competenti in materia – per definire modi, tempi e date in cui si svolgeranno le operazioni. Da quando COPREGI ha ripreso vita dopo il covid abbiamo lavorato per potenziare i nostri strumenti e le strategie. Guardando al futuro, ADM si sta muovendo per implementare strumenti di intelligenza artificiale nelle nostre attività. Recentemente l’Agenzia ha assunto 36 ingegneri esperti di AI.».

PressGiochi