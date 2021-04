Morgan Stanley vede la luce in fondo al tunnel per Las Vegas

Morgan Stanley lancia segnali molto positivi sulla ripresa delle attività dei resort&casino di Las Vegas, nel momento in cui ha aggiornato il rating delle azioni di MGM Resorts, Caesars Entertainment, Boyd Gaming e Wynn Resorts passandole da “pari peso” a “sovrappeso”. In altri termini, la banca d’affari, dopo aver fatto un sopralluogo nella capitale del gambling, ritiene che Wall Street stia commettendo un errore grossolano nel sottostimare il potenziale di guadagno per le società nella ripresa dalla pandemia.

Grazie a questo input, lunedì le azioni di Caesars Entertainment sono aumentate del 3,45% a $ 92,01, mentre quewlle di MGM Resorts sono salite del 4,74% a $ 41,58.

L’analista Thomas Allen ha dichiarato che il mercato dei casino di Las Vegas sta iniziando una “ripresa rapida e forte, con tendenze di prenotazione particolarmente positive”, auspicando che le attuali restrizioni governative del 50% della capacità e la distanza di sei piedi “vengano alleviate” il mese prossimo.

Las Vegas è tornata a funzionare a circa il 95% nella occupazione delle camere nei fine settimana e le aziende sono state in grado di aumentare i prezzi del fine settimana, ha affermato l’azienda. Allo stesso tempo, le aziende utilizzano il prezzo come leva per rafforzare il traffico infrasettimanale, ottenendo tassi di occupazione tra il 50% e il 60%, rispetto al 30% di febbraio.

I prezzi infrasettimanali delle camere sono calati fino al 30% rispetto ai livelli del 2019, “ma tale sconto sembra migliorare del 10-20% le prenotazioni future”, ha detto Allen.

Pressgioghi