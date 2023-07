Monza. Presentata interpellanza su mancata attuazione del regolamento sul gioco d’azzardo

E’ stata presentata in Consiglio comunale a Monza un’interpellanza firmata dalla lista civica “Noi con Dario Allevi” dal titolo inequivocabile: “Il Regolamento per la prevenzione e il controllo del gioco

Nel testo “Si chiede come mai né il sindaco ne gli assessori competenti abbiano ad oggi ancora sollecitato gli uffici all’applicazione del Regolamento sul gioco d’azzardo patologico che, approvato dal Consiglio comunale, è diventato legge per la città di Monza”. E si aggiunge la richiesta al sindaco “di un’ordinanza, in sostituzione di quella precedente giudicata troppo severa da parte del Consiglio di Stato, che riordini gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco cosi come avviene in quasi tutti i comuni della Brianza”. Infine, si sollecita “la sensibilizzazione degli agenti della polizia locale ad effettuare controlli nelle sale gioco e a sfruttare l’applicazione SMART messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane per il controllo a distanza delle Slot con il fine di prevenire inserimenti della criminalità organizzata”.

PressGiochi