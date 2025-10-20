Newsletter

Monza, ordinanza sui limiti orari delle slot machine: 21 sale giochi controllate, sanzionato un esercizio

Dopo la firma dell’ordinanza “slot machines” da parte del Sindaco Paolo Pilotto lo scorso 3 ottobre, il Comune di Monza ha introdotto limitazioni orarie per il funzionamento delle slot machines

20 Ottobre 2025

Dopo la firma dell’ordinanza “slot machines” da parte del Sindaco Paolo Pilotto lo scorso 3 ottobre, il Comune di Monza ha introdotto limitazioni orarie per il funzionamento delle slot machines e degli apparecchi da gioco con vincita in denaro in città.

Le nuove regole –  In particolare per prevenire comportamenti legati alle ludopatie e per contenere il gioco d’azzardo il provvedimento vieta l’utilizzo dei dispositivi in tre fasce orarie, per un totale di sei ore al giorno in città: dalle 7:30 alle 9:30, dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 21:00.

I controlli – Dopo l’entrata in vigore del provvedimento la Polizia Locale ha sottoposto a verifica 21 pubblici esercizi e sale giochi presenti sul territorio comunale. I controlli, condotti dal personale dell’Ufficio Presidio Quartieri, hanno evidenziato un generale rispetto della normativa: 20 esercizi sono risultati pienamente conformi alle disposizioni dell’ordinanza.

Un solo esercizio è stato sanzionato per il mancato rispetto delle limitazioni orarie previste. Nei confronti del trasgressore sono stati elevati due verbali amministrativi, come previsto dalla normativa vigente.

L’Amministrazione ringrazia gli operatori del settore per l’attenzione dimostrata al rispetto dell’ordinanza finalizzata alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione delle ludopatie. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di garantire l’osservanza delle regole e promuovere un ambiente urbano più responsabile e sicuro.

 

PressGiochi

