Monza, gioco d’azzardo: controlli a tappeto della Polizia Locale

Proseguono i controlli sul territorio cittadino per contrastare il gioco d’azzardo illegale e garantire il rispetto delle normative vigenti. L’operazione, condotta dal Nucleo Presidio Quartieri della Polizia Locale in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha interessato diverse aree della città, con particolare attenzione agli apparecchi da gioco e alle attività di vendita di tabacchi.

L’iniziativa mira a rafforzare la trasparenza e la legalità negli esercizi commerciali, verificando la regolarità degli apparecchi da intrattenimento e il rispetto delle disposizioni in materia di tabacchi.

Nel quartiere Cederna sono stati controllati sei apparecchi da gioco e una tabaccheria. In quest’ultima è stata rilevata un’irregolarità che ha comportato una sanzione di 258 euro e la sospensione temporanea della vendita di sigarette, a causa dell’assenza di personale idoneo.Le verifiche sono proseguite nel centro storico, dove sei slot machine e sei VLT (videolottery) sono state attentamente esaminate. Non sono state riscontrate violazioni, e in tutti i casi è stata accertata l’assenza di minori.

Successivamente, i controlli hanno riguardato anche via Rota, sempre nel quartiere Cederna, con accertamenti su tre apparecchi da gioco, lotto e scommesse: anche in questo caso, tutti gli esercizi sono risultati in regola.

L’operazione, conclusasi intorno alle 18:30, è stata definita dal Comune come un’azione concreta a tutela della legalità e della sicurezza nei locali pubblici. Un’iniziativa che rafforza il controllo sul territorio e sottolinea l’importanza del rispetto rigoroso delle normative, contribuendo a creare un ambiente di gioco più sicuro e regolamentato per tutti i cittadini.

