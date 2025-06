Monti (Consigliere Reg. Lombardia): “Fondamentali formazione degli operatori e potenziamento dei centri d’ascolto”

“A 10 anni di distanza dalla legge regionale della Lombardia, il gioco nel totale non è calato, ma è calato il numero di esercenti che hanno le slot dal 28%

“A 10 anni di distanza dalla legge regionale della Lombardia, il gioco nel totale non è calato, ma è calato il numero di esercenti che hanno le slot dal 28% al 18%, è calato anche il numero del giocato del fisico ma è aumentato il giocato dell’ online. 10 anni fa non si parlava nemmeno di gioco online, ma oggi è sicuramente un tema preponderante.

In Consiglio regionale, stiamo lavorando ad un progetto normativo – che sarà dicusso a breve – in materia di gioco. Tra gli elementi trattati troviamo: la formazione degi operatori presenti nelle sale giochi sul territorio che è ritenuta essenziale, così come l’aggiornamento dei sistemi di informazione ed un aiuto concreto agli esercenti nel garantire un’esperienza di gioco più sicuro grazie anche all’implementazione di strumenti tecnologici.

Altro aspetto fondamaentale è il potenziamento dei centri d’ascolto: lavorare sul territorio coinvolgendo il terzo settore e gli esercenti, allargando la collaborazione tra pubblico e privato.

Nella legge regionale di 10 anni fa si era puntato sul tema del NO SLOT: ad oggi in Lombardia ci sono solo 38 esercenti, ciò significa che questa iniziativa deve essere cambiata magari anche rilanciando l’iniziativa e certificando quegli esercenti che decidono di seguire un percorso di formazione, seguono un protocollo.

Altro aspetto importante è il tema dell’online: facciamo in modo che la Lombardia sia la prima regione ad applicare la legge nazionale sul gioco online nella propria regione, come è stata la prima ad implementare una legge sul gioco 10 anni fa.

Questo percorso di confronto sulla regione Lombardia ha aiutato a mettere sul piatto numerosi temi da presentare anche in Consiglio. Credo molto nel concetto di rilanciare questo tema dopo 10 anni.

Nel rilancio della legge regionale, appena la norma nazionale sarà fatta, mi impegno come Presdiente della commissione Welfare del Consiglio regionale Lombardia ad iscrivere come ordine del giorno la trattazione dell’implementazione della norma anche a livello regionale avviando un confronto gli operatori del settore e i rappresentanti del terzo settore ascoltando il loro punto di vista”.

Lo ha dichiarato Emanuele Monti– Presidente Commissione Welfare Consiglio Regionale Lombardia durante il convegno “CONFRONTO APERTO: il futuro del gioco pubblico si costruisce con regole condivise” organizzato dall’associazione nazionale EGP-FIPE.

PressGiochi