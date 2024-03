Montenegro: gli operatori del gioco si oppongono alla modifica delle regole di pagamento

Il Montenegro prevede di vietare i metodi di pagamento elettronici per il gioco d’azzardo.

L’associazione di categoria Montenegro Bet ha presentato una petizione all’assemblea del paese chiedendo di respingere le proposte di modifica alla legislazione sul gioco d’azzardo che vieterebbero l’uso di metodi di pagamento elettronici. Sostiene che gli emendamenti proposti sono incostituzionali e incompatibili con il diritto dell’Unione europea, alla quale il paese intende aderire.

L’emendamento all’articolo 68f della legge sul gioco d’azzardo del Montenegro vieterebbe l’uso di servizi bancari elettronici e pagamenti mobili per i depositi sui conti scommesse. Ciò lascerebbe ai clienti la possibilità di depositare contanti presso un negozio di scommesse o di pagare con carta, sempre solo presso un negozio di scommesse tramite un terminale.

Circa 25.000 persone hanno firmato la petizione di Montenegro Bet in un paese che ha una popolazione di 620.000 abitanti. L’associazione di categoria afferma che la mossa potrebbe avere un grave impatto sull’attività, con potenziali perdite di posti di lavoro.

Jovana Klisić, rappresentante di Montenegro Bet, ha dichiarato: “Con il settore che impiega direttamente e indirettamente quasi il 2% della forza lavoro del paese in un ambiente con un tasso di disoccupazione del 15%, qualsiasi impatto negativo su questo settore potrebbe avere effetti molto dannosi e conseguenze di vasta portata. La rimozione dell’ebanking per i depositi, nonostante la conformità e la trasparenza, non solo influisce sull’efficienza operativa ma mette a repentaglio anche i posti di lavoro, con effetti dannosi sull’economia più ampia del Montenegro”.

Klisić ha affermato che le modifiche violano cinque disposizioni giuridiche dell’UE, tra cui l’articolo 72 dell’Accordo di stabilizzazione e associazione Montenegro-UE e la direttiva sui servizi di pagamento. Ha inoltre osservato che il passaggio ai pagamenti elettronici è stato favorito dagli organismi di vigilanza antiriciclaggio come Moneyval e la Financial Action Task Force.

Nel 2022, il Ministero delle finanze slovacco e l’ente regolatore del gioco d’azzardo del paese hanno ospitato una visita di studio per le loro controparti del Montenegro.

Le autorità slovacche hanno ospitato rappresentanti del Ministero delle finanze e dell’Ufficio per la regolamentazione del gioco d’azzardo del Montenegro nell’ambito di un progetto del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. La visita mirava a esplorare le modalità per “migliorare la gestione trasparente e responsabile delle finanze pubbliche dal gioco d’azzardo”.

PressGiochi