Montenegro: forti critiche sulla nuova aliquota fiscale applicata alle vincite da gioco d’azzardo

Il Ministero delle Finanze del Montenegro è stato oggetto di forti critiche dopo un improvviso cambiamento nel modo in cui vengono tassate le vincite da gioco d’azzardo. Il 31 dicembre, ai concessionari di gioco montenegrini è stato comunicato che avevano 24 ore di tempo per aggiornare software e sistemi al fine di introdurre i nuovi calcoli fiscali sulle vincite dei clienti, da applicare a partire dal 1° gennaio 2026.

L’avviso è arrivato dopo una serie di emendamenti apportati dal Ministero delle Finanze alla Legge sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Le modifiche fiscali sono state introdotte separatamente dal Bilancio 2026, poiché il Montenegro considera le vincite da gioco come reddito personale.

In precedenza, tutte le vincite superiori a 300 euro erano soggette a un’aliquota fissa del 15%, mentre la nuova struttura introduce un sistema a scaglioni. Restano esenti solo le vincite fino a 50 euro. Le vincite tra 50,01 e 1.500 euro sono soggette a un’imposta del 10%, mentre quelle superiori a 1.500 euro sono tassate al 15%. Le nuove regole si applicano a scommesse, lotterie e jackpot internazionali, mentre i premi di casinò e slot machine sono esclusi.

Gli emendamenti sono stati proposti dal deputato Armen Šehović (PES). Il Ministero delle Finanze ha dichiarato che il precedente sistema era inefficace, ma gli operatori hanno criticato la rapidità dell’implementazione e la mancanza di consultazione. Sostengono inoltre che il ministero non abbia fornito alcuna analisi fiscale per giustificare i benefici della nuova struttura o spiegare come funzionerà.

L’associazione del gioco online MontenegroBet ha presentato un reclamo formale e afferma di voler contestare la costituzionalità della modifica. Ha criticato l’esenzione delle vincite da casinò e slot e suggerito che alcuni operatori “privilegiati” fossero stati informati in anticipo, riuscendo così a conformarsi immediatamente.

Ad agosto è stata promulgata la nuova legislazione nazionale sul gioco d’azzardo, con l’obiettivo di modernizzare la regolamentazione e allinearla agli standard dell’UE, introducendo nuove norme su licenze, transazioni finanziarie, verifica dei clienti e pubblicità.

A dicembre, il governo ha respinto le richieste di revisione costituzionale della nuova legislazione sul gioco. Il primo ministro Milojko Spajić ha sottolineato che il governo non tollererà più “zone grigie” nella regolamentazione del settore.

PressGiochi