Monreale: approvato il nuovo regolamento sulle sale gioco

Da oggi Monreale ha un nuovo regolamento comunale “sulle sale gioco e sull’installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago”. È stato approvato oggi pomeriggio nel corso della seduta del Consiglio comunale, che ieri era stata rinviata alla giornata odierna.

Il nuovo regolamento comunale prevede, in sintesi, la possibilità da parte del sindaco di ridurre gli orari di fruizione dei giochi con propria ordinanza, così come l’obbligo di distanziamento (almeno 500 metri) delle sale gioco e delle new slot da punti sensibili, quali per esempio scuole, banche, poste, circoli, chiese, strutture ricettive, spazi pubblici. Il provvedimento esitato dall’aula contempla la possibilità di prevedere incentivi economici per chi rifiuta l’installazione delle macchinette nei propri locali e la previsione di maggiori oneri per chi invece le mantiene. Sarà necessaria, però, una maggiore attenzione degli uffici nella concessione delle autorizzazioni comunali per l’installazione dei giochi e l’apertura delle sale da gioco.

Per una corretta applicazione del regolamento, inoltre, il Comune si impegnerà a non pubblicizzare sui mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di informazione e comunicazione istituzionali (sito, periodico di informazione comunale ecc.) e a non patrocinare materiali e/o iniziative che siano veicolo di pubblicità o che siano collegate al gioco d’azzardo ed esercizi commerciali che al loro interno abbiano slot machines, lotterie e giochi scommesse.

In base alle nuove disposizoni, quindi, è in cantiere la creazione di una “Consulta cittadina permanente per la prevenzione, cura e contrasto al GAP” formata da Comune, Asp Palermo, Scuole, Carabinieri, Monopoli di Stato e associazioni di categoria. Ci sarà, infine, la possibilità per il Comune di prevedere controlli più rigidi nei confronti delle sale da gioco e degli esercizi commerciali che installano le “macchinette”.

Frattanto, il regolamento originario, è stato depotenziato dai pareri degli uffici che hanno richiamato i limiti dei poteri del Comune in assenza di una normativa nazionale e regionale che disciplini il settore. Per tale motivo, questo atto – ad oggi – non potrà intervenire per il passato, ma avrà valenza solo per il futuro.

“Questo regolamento è un primo passo di un lungo percorso in questo settore – afferma Fabrizio Lo Verso, capogruppo de Il Mosaico – che genera un fenomeno, ancora sommerso, che va combattuto insieme ad altri enti e soggetti istituzionali – Asp, scuole, carabinieri, associazioni di categoria, eccetera – con i quali si costituirà la “Consulta cittadina permanente per la prevenzione, cura e contrasto al GAP. Tuttavia, con tale regolamento, in sinergia con l’amministrazione comunale, con la piena condivisione da parte di tutte le forze politiche (che ringrazio) e con la collaborazione delle diverse istituzioni coinvolte, siamo sicuri di poter limitare gli effetti di questa pratica sociale che ha già distrutto troppe famiglie”.

Soddisfatto, inoltre, il sindaco Arcidiacono, il quale ha espresso i dovuti ringraziamenti per l’importante approvazione del regolamento: “In modo particolare voglio ringraziare i proponenti i quali hanno messo a punto un’opera di grande rilevanza. Sono felice che oggi sia stato approvato l’atto perché questo punto affonda le radici nel gruppo di lavoro che ci accompagnò nella candidatura del 2014 a dimostrazione dell’esistenza di un progetto che mai ha perso le sue ragioni d’esistere”.

